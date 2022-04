MotoGP 22: Maksymalny realizm

NINE Season 2009: Marzenie każdego fana MotoGP

Tryb NINE Season 2009:

Tryb NINE Season 2009: połączenie filmu dokumentalnego i wyzwań związanych z legendarnym sezonem MotoGP 2009

Bardzo szybko można zorientować się, że to zupełnie inna gra, aniżeli ściganki

W MotoGP 22 możesz wybrać pomiędzy rozbudowanym trybem kariery, pojedynczymi wyścigami, weekendami wyścigowymi czy trybem wieloosobowym, który obecnie jest dostępny dla dwóch graczy także na dzielonym ekranie na jednej konsoli. Jednak w nowym trybie NINE Season 2009 pojawiła się także ekscytująca nowość, która szczególnie powinna przypaść do gustu wieloletnim fanom motocyklowych mistrzostw świata.

MotoGP 2022 nie pozostawia wiele do życzenia

Pod względem zasobów, MotoGP 22 ma także bardzo dużo do zaoferowania. Do wyboru mamy ponad 120 zawodników z klas MotoGP, Moto2 oraz Moto3, a także kilku legendarnych kierowców oraz ponad 20 oficjalnych torów.

W karierze menedżera możemy, jeżeli tylko zechcemy, stworzyć własny team i kierować wszystkimi losami zespołu tak, aby z Moto3 dostać się na sam szczyt najwyższej klasy. Ponadto z czasem ulepszamy swoje motocykle nowymi częściami do silnika, aerodynamiki czy elektroniki, zwiększając w ten sposób swoje szanse na wygraną.

Ci, którzy wolą grać przeciwko innym graczom, mogą to zrobić z kolei w zupełnie nowym trybie wieloosobowym dostępnym na podzielonym ekranie lub w trybie online, w którym maksymalnie 12 graczy może walczyć o zwycięstwo w tym samym czasie. Jeżeli zaś lubicie bardziej indywidualny styl, możecie nawet stworzyć własne projekty motorów i kombinezonów.

Teoretycznie, w poprzedniej odsłonie tytułu, nie było wiele do krytykowania jeżeli chodzi o samą grę. Jednak MotoGP 22 znacząco się poprawiło, zwłaszcza na nowych konsolach. Silnik Unreal Engine oferuje oszałamiającą grafikę, która imponuje przede wszystkim wysokim poziomem szczegółowości.

