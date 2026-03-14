MotoGP 26: Nowa era motocyklowej symulacji

Podczas gdy prawdziwe MotoGP – królewska klasa motocyklowego sportu – już wystartowało z sezonem 2026 w Tajlandii, włoskie studio Milestone wciąż jeszcze przygotowuje się do oficjalnej premiery kultowej symulacji tejże serii wyścigów.

Warto jednak czekać, bowiem dzięki gruntownie przepracowanemu silnikowi fizyki oraz znacznie głębszemu i bardziej rozbudowanemu trybowi kariery, nowa odsłona ma być prawdziwym przełomem w swoim gatunku.

01 Premiera MotoGP 26: data i platformy

Gra MotoGP 26 ukaże się już 29 kwietnia 2026 roku, kontynuując tym samym tradycję wydawcy polegającą na corocznym prezentowaniu tytułów MotoGP na przełomie kwietnia i maja. Gra będzie dostępna na wielu platformach, w tym na wszystkich konsolach, komputerach PC, a nawet przenośnych konsolach do gier.

Dostępne platformy:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch

ROG Xbox Ally / ROG Xbox Ally X

PC poprzez Steam, Microsoft Store i Epic Games

MotoGP 26 zostanie wydane 29 kwietnia 2026 roku © MotoGP 26

Na szczególną uwagę zasługuje obsługa Nintendo Switch 2, dzięki czemu konsola ta po raz pierwszy pojawia się w serii MotoGP. Poprzednia część, MotoGP 25, ukazała się bowiem jedynie na konsolę Nintendo pierwszej generacji.

02 Klasy w MotoGP 26

MotoGP 26 to oficjalna symulacja Mistrzostw Świata MotoGP 2026, która zawiera wszystkich licencjonowanych kierowców, zespoły, motocykle i tory bieżącego sezonu. Znajdują się w niej wszystkie trzy główne klasy:

MotoGP

Moto2

Moto3

Dzięki oficjalnej licencji udzielonej przez Dorna Sports i MotoGP Sports Entertainment Group gra zawiera autentyczną grafikę, wiernie odtworzone odgłosy silników oraz wszystkie prawdziwe tory wyścigowe sezonu 2026. Dodatkowo dostępnych jest ponad 100 kart kolekcjonerskich, które upamiętniają kierowców i kultowe tory i które można odblokować, realizując misje we wszystkich trybach gry.

03 MotoGP 26 wprowadza dynamiczne oceny kierowców

MotoGP 26 to jednak nie tylko aktualizacja licencji na bieżący sezon, ale także kilka ekscytujących nowości. Jedną z nich są dynamiczne oceny kierowców. Każdy kierowca posiada teraz kartę ocen opartą na czterech kluczowych atrybutach:

Czas okrążenia – Jak szybko kierowca pokonuje jedno okrążenie

Tempo – stałe tempo na dystansie wyścigu

Równa walka – wynik bezpośrednich pojedynków

Niezawodność – wskaźnik błędów i stabilność

Wartości te są na bieżąco aktualizowane na podstawie rzeczywistych wyników wyścigów, dzięki czemu kierowca w dobrej formie faktycznie staje się silniejszy w grze. Aktualna forma kierowców ma bezpośredni wpływ na równowagę rywalizacji w grze. Dotyczy to zarówno trybu kariery, jak i wszystkich pozostałych trybów gry.

MotoGP 26 © Milestone

Jeśli zatem przykładowo Pedro Acosta, tak jak na początku sezonu 2026, znajdzie się na czele klasyfikacji kierowców, to będzie on też szybszy bardziej niezawodny w samej grze. Z kolei Alex Marquez, który musiał zrezygnować z wyścigu podczas Grand Prix Tajlandii po 21 okrążeniach, w MotoGP 26 będzie miał w kolejnych tygodniach do dyspozycji mniejszą prędkość i niezawodność. W ten sposób MotoGP 26 nieustannie się aktualizuje, zapewniając, że rozgrywka zawsze pozostaje świeża.

04 Nowy model fizyki: sterowanie oparte na kierowcy

MotoGP 26 stawia na całkowicie przebudowany model fizyki, który ma sprawić, że wyścigi będą jeszcze bardziej realistyczne. Kluczowym elementem jest całkowicie odświeżone Rider Based Handling System – system sterowania oparty na ruchach kierowcy.

To fizyka z prawdziwego życia przeniesiona do gry: w centrum sterowania znajdują się bowiem ciało i ruchy zawodnika. Zamiast bezpośrednio "ruszać motocyklem", gracz zarządza przesunięciem masy ciała, wychyleniami i zmianą pozycji – dokładnie tak, jak robią to prawdziwi zawodnicy MotoGP. Dzięki temu czujesz, jak ciężar Twojego zawodnika wpływa na trakcję, hamowanie czy wychodzenie z zakrętów.

Efekt? Znacznie bardziej autentyczne odczucia z jazdy, szybsza reakcja na twoje ruchy i większa kontrola w tych kluczowych momentach, kiedy liczy się każdy milimetr i każda setna sekundy.

Dodatkowo nowe, bardziej naturalne animacje kierowców mają zapewnić bardziej intuicyjne prowadzenie, co pozwoli, zwłaszcza początkującym graczom, lepiej wczuć się w rozgrywkę. Jednak również profesjonaliści powinni dzięki temu zyskać większą kontrolę i móc osiągać szybsze czasy okrążeń.

MotoGP 26 stawia na jeszcze większy realizm w prowadzeniu motocykla © Milestone

Dzięki temu MotoGP 26 znacznie bardziej zbliża się do rzeczywistej fizyki jazdy, aniżeli poprzednie wersje. System ten działa zarówno w trybie Arcade, jak i Pro, ale jego intensywność będzie się różnić w zależności od trybu.

Przede wszystkim jednak, dzięki trybom Arcade i Pro gra MotoGP 26 jest skierowana do różnych grup graczy. Podczas gdy tryb Arcade zapewnia prostszą rozgrywkę przyjazną dla początkujących, tryb Pro, charakteryzuje się realistycznym prowadzeniem, zminimalizowanym wsparciem podczas jazdy oraz pełnymi ustawieniami motocykla. Tutaj odnajdzie się każdy entuzjasta hiperrealistycznych symulatorów.

05 Rozbudowany tryb kariery z trójwymiarową strefą kierowców w grze MotoGP 26

MotoGP 26 znacznie rozszerza tryb kariery i wprowadza kilka ekscytujących nowości, które zapewniają jeszcze bardziej autentyczne wrażenia z gry. Centralnym punktem jest teraz w całości trójwymiarowa strefa kierowców, która służy jako centrum całego weekendu wyścigowego. Dodano tam też dwie nowe funkcjonalności:

Czwartkowa konferencja prasowa: gracze mogą tu wyznaczyć krótko- i długoterminowe cele na sezon, publicznie rzucać wyzwania rywalom oraz motywować zespół do szybszego rozwoju motocykli. Nadaje to trybowi kariery nową dynamikę społeczną.

Osobisty menedżer: dedykowany menedżer zajmuje się negocjacjami kontraktowymi, organizuje spotkania z przedstawicielami zespołu i producentów oraz doradza w ważnych decyzjach dotyczących rynku kierowców. Podobnie jak w grach takich jak F1 Manager, dzięki temu aspekty sportów motorowych poza torem zyskują znacznie większe znaczenie.

W trybie kariery w grze MotoGP 26, gracze mogą rozpocząć rozgrywkę zarówno jako indywidualnie stworzony kierowca lub wcielić się w rolę prawdziwej gwiazdy MotoGP, aby samemu na nowo napisać historię.

06 Powraca tryb Race Off

Popularny tryb „Race Off” powraca w grze MotoGP 26 i został znacznie rozbudowany. Umożliwia on bardziej swobodne wyścigi, z dala od presji związanej z mistrzostwami, i stanowi idealne środowisko treningowe.

Popularny tryb Race Off został znacznie rozszerzony © Milestone

W najnowszej odsłonie pojawiło się kilka ekscytujących nowości. Należą do nich zupełnie nowa lokacja (Canterbury Park), motocykle seryjne oraz nowa klasa 1000 cm³, która uzupełnia klasy Motard, Flat Track i Minibikes. Tryb ten idealnie nadaje się do wypróbowania nowych motocykli, doskonalenia technik jazdy i przygotowania się do mistrzostw.

07 MotoGP 26 – tryb wieloosobowy: cross-play i tryb podzielonego ekranu

Również w trybie wieloosobowym gry MotoGP 26 pojawiły się ekscytujące nowości. Obejmują one zarówno wariant online jak i offline. W trybie online dostępne jest tym razem nowe lobby, które umożliwia organizowanie sesji wieloosobowych.

MotoGP 26 ponownie obsługuje tryb wieloosobowy z funkcją cross-play, dzięki czemu gracze mogą rywalizować ze sobą na wszystkich platformach. Na starcie może znaleźć się nawet 22 kierowców jednocześnie. Jedyny minus - funkcja ta nie jest dostępna na Nintendo Switch i Nintendo Switch 2.Tam liczba kierowców jest ograniczona do maksymalnie 12.

W trybie offline otrzymamy z kolei tryb wieloosobowy na podzielonym ekranie, w którym będziemy mogli rywalizować w wyścigach na jednej konsoli.

Do tego dochodzą nowe, jeszcze bardziej rozbudowane opcje personalizacji: po raz pierwszy w tej serii gracze mogą w MotoGP 26 szczegółowo dostosować wygląd swoich kierowców i dzielić się swoimi projektami ze społecznością. Nowe edytory obejmują na przykład kask, numer startowy oraz naszywki na kombinezonie wyścigowym.

Premiera MotoGP została zaplanowana na 29 kwietnia 2026 roku na PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 i PC, natomiast zaprezentowane nowości sprawiają, że gra bez wątpienia będzie jedną z najbardziej ekscytujących premier wyścigowych wiosny 2026 roku.