Jorge Martin o krok od zwycięstwa w historycznym GP Argentyny

Na czele tymczasem, w połowie dystansu, "Martinator" zyskał kilka dziesiątych przewagi nad starszym z braci Espargaro. Na niewiele się to jednak zdało, bo Aleix był w ten weekend wyraźnie "w gazie" i szybko dojechał do swojego rodaka. Pod koniec kilkukrotnie próbował atakować na dohamowaniu do piątego zakrętu, ale to Jorge wychodził obronną ręką z tej walki. Ostatecznie jednak, na pięć okrążeń przed metą zawodnik Aprilii wyszedł na pozycję lidera i nie oddał jej do samego końca.