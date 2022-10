To był świetny wyścig, a ja rewelacyjnie bawiłem się walcząc w dużej grupie, a powrót na podium to coś fantastycznego. Dałem z siebie absolutnie wszystko, motocykl pracował bardzo dobrze, a my wiemy, że choć przed nami sporo pracy, to wracamy do czołówki. Zdobycie setnego podium w MotoGP to coś niesamowitego!