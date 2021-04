Debiutant Martin na podium, Acosta wygrywa po starcie z pit-lane!

Coraz lepiej na Hondzie radzi sobie

, który szansę na solidny wynik w GP Dohy zaprzepaścił jednym błędem. Hiszpan w kwalifikacjach miał problemy z przyczepnością i musiał startować z odległego, piętnastego pola. Potem jednak skutecznie odrabiał straty i dojechał już do prowadzącej, dziesięcioosobowej grupy. Wtedy jednak przestrzelił hamowanie do pierwszego zakrętu i stracił cenny czas. Na mecie był dopiero trzynasty, ale od zwycięzcy oddzieliło go zaledwie sześć sekund. Gdyby nie błąd, przez który stracił ponad półtorej sekundy, mógłby być siódmy.