Pierwsze podium Alexa Marqueza w MotoGP!

Takiego wyniku w wykonaniu tegorocznego debiutanta

, na Le Mans nie spodziewał się chyba nikt. Co prawda w ostatnich rundach Hiszpan robił wyraźne postępy, a we Francji był nawet szósty w rozgrzewce. W kwalifikacjach, po błędzie strategicznym, ubiegłoroczny mistrz świata Moto2 ruszał do rywalizacji dopiero z 18. pola. Alex jednak świetnie wystartował, a w drugiej fazie wyścigu miał bardzo dobre tempo na mokrej nawierzchni. Dzięki temu wyprzedzał rywala za rywalem, w końcówce wychodząc na drugie miejsce i nie oddając go już do mety! To nie tylko pierwsze podium młodszego z

w MotoGP, ale też pierwsze "pudło" Hondy w

.