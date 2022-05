W połowie dystansu zawodnik Gresini Racing, który wygrał w tym roku przecież dwa wyścigi (na inaugurację w Katarze, a następnie w Teksasie) zdecydował się podkręcić tempo. Bastianini wyprzedził Millera i awansował na drugie miejsce. Co prawda jego strata do lidera Bagnaii wynosiła około pół sekundy, ale wszystko było jeszcze możliwe.

Na siedem okrążeń przed metą Enea zdecydował się na atak na hamowaniu do pierwszej szykany i na chwilę wyszedł na prowadzenie. Stracił je jednak chwilę później w "piątce", tylko po to, by spróbować ataku na hamowaniu do ósmego zakrętu. Sekundę wcześniej za szeroko pojechał tam jednak liderujący Bagnaia, a Bastianini nie potrzebował drugiego zaproszenia. Enea wyszedł na prowadzenie, a jego rodak upadł kilka zakrętów później...

W tym momencie zawodnik teamu Gresini Racing mógł jechać spokojnym tempem do mety. Wpadł na nią jako zwycięzca z przewagą blisko trzech sekund. Tym samym Enea Bastianini wygrał po raz trzeci w tym sezonie – wcześniej wygrywał na inaugurację sezonu w Katarze oraz w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu #23 awansował na pozycję numer trzy w mistrzostwach, a do liderującego Quartararo (w wyścigu poza podium) traci tylko osiem punktów!

Jestem bardzo szczęśliwy, bo to nie był dla mnie łatwy weekend, podczas którego trzy razy się przewracałem. Widziałem jednak, że mam dobre tempo w wyścigu i postanowiłem zaatakować go, żeby go trochę wybić z rytmu. Ostatecznie wygrałem i dedykuję ten triumf mojemu zespołowi!

