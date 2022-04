MotoGP: Wspominamy najlepsze akcje z GP Ameryk

dołączył stosunkowo niedawno, zlokalizowany w pobliżu kultowego Austin, tor ten z marszu stał się jednym z ulubionych wśród zawodników oraz zespołów. Sam obiekt robi wrażenie i jest stworzony w prawdziwie amerykańskim stylu, gdzie wszystko musi być większe i bardziej "wow". Ponad 5,5 kilometra długości, w tym najdłuższa prosta mająca aż 1200 metrów, do tego 11 lewych i 9 prawych zakrętów sprawiają, że wyścigi zawsze są tu ciekawe. Największe wrażenie robi jednak różnica poziomów, która dochodzi do 41 metrów!

Obiekt Circuit of the Americas do użytku oddano pod koniec 2012 roku, a pierwsza runda Motocyklowych Mistrzostw Świata odbyła się tam już w kwietniu 2013 roku. Choć do

Marc Márquez pokazuje, jak z pokładu jego Hondy RC213V wygląda okrążenie spektakularnego toru Circuit of the Americas w Teksasie.

na amerykańskiej ziemi i przede wszystkim – w Teksasie. Zawodnik Repsol Hondy był niepokonany na Circuit of the Americas aż do 2019 roku (!), ale w kolejnym wyścigu w 2021 roku (edycję 2020 odwołano przez pandemię) wrócił na tron.

Marc Marquez już w debiucie COTA w kalendarzu postanowił udowodnić, że to będzie "jego" obiekt. W swoim zaledwie drugim starcie w klasie MotoGP, Hiszpan zgarnął pole position, a potem wygrał w wyścigu. Przy okazji pobił kilka rekordów, stając się najmłodszym zwycięzcą kwalifikacji i najmłodszym triumfatorem wyścigu w historii klasy królewskiej! Dokonał tego mając nieco ponad 20 lat. Wkrótce okazało się, że był to