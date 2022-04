MotoGP: Wspominamy najlepsze akcje z GP Argentyny

Na torze w Termas de Rio Hondo stawka Motocyklowych Mistrzostw Świata po raz pierwszy pojawiła się w 2014 roku. Był to powrót do Argentyny po wieloletniej nieobecności – wcześniej ścigano się w Buenos Aires. To właśnie na torze w stolicy kraju w 1961 roku zorganizowano pierwszy pozaeuropejski wyścig w historii motocyklowego Grand Prix.