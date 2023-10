Genialne ściganie w Australii! Johann Zarco wygrywa pierwszy raz w MotoGP!

Race Week Seria Race Week czyli Tydzień Wyścigowy to zaproszenie za kulisy życia zawodników MotoGP™. Z tej strony jeszcze ich nie widzieliście!

Joan Mir Urodzony na Majorce Joan Mir już jako dziecko zamienił deskorolkę na motocykle. Był to strzał w dziesiątkę, bo wkrótce został mistrzem świata MotoGP!

Pol Espargaró Mistrz świata Moto2, po kilku latach na KTM-ie, w końcu dołącza do teamu Repsol Honda

, gdzie doszło do roszad w klasyfikacji generalnej, stawka Grand Prix przyjechała na tor Phillip Island. Australijski obiekt uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie, a dodatkowo bardzo często dostarcza epickich wyścigów. Jak się miało okazać, tegoroczne zmagania na Antypodach także nie zawiodły...

We wszystko wmieszała się jednak pogoda – o ile początek weekendu był słoneczny i stosunkowo ciepły, o tyle na niedzielę prognozowano ulewne deszcze i porywy wiatru. Organizatorzy postanowili interweniować i wyścig główny MotoGP przesunęli na sobotę, a Sprint – na niedzielę. W przypadku konieczności odwołania Sprintu, bez problemu rozegrany zostały ten tzw. ważniejszy wyścig, podczas którego przyznawane są pełne punkty.

Phillip Island to tor uwielbiany przez zawodników i kibiców

Po starcie wyścigu to zresztą wspomniana wcześniej trójka objęła prowadzenie, a będący w genialnej formie "Martinator" szybko rozpoczął ucieczkę. Po 2/3 dystansu Hiszpan wyrobił sobie trzysekundową przewagę nad Binderem i wydawało się, że wygraną ma już w kieszeni. Do Brada najpierw dojechali

Na siedem okrążeń przed metą niespodziewanie przewaga liderującego Martina zaczęła maleć, a goniąca go czwórka w dwa okrążenia odrobiła do niego sekundę. Trzy kółka przed metą Hiszpan miał już tylko nieco ponad półtorej sekundy zapasu nad najbliższymi rywalami. Zawodnik Pramac Racing miał ogromne problemy w lewych zakrętach, w których jego miękka tylna opona (rywale jechali na pośredniej mieszance) po prostu nie dawała już rady.

Na początku ostatniego okrążenia grupa pościgowa dojechała do lidera, dzięki czemu na czele nagle mieliśmy pięciu zawodników walczących o wygraną. Zimną krwią wykazał się wtedy jadący na drugim miejscu Zarco, który na hamowaniu do czwartego zakrętu wszedł pod łokieć swojego zespołowego kolegi i objął prowadzenie! Spadające tempo Hiszpan szybko wykorzystali kolejni rywale.

