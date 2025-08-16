MotoGP: Wspominamy najlepsze akcje z Red Bull Ringu

W 2020 roku w Austrii było jednak gorąco z jeszcze jednego powodu. Po kolizji

i

Franco Morbidellego

na dojeździe do trzeciego zakrętu, ich motocykle wystrzeliły w powietrze, przelatując tuż obok Viñalesa oraz jego ówczesnego team-partnera

Valentino Rossiego

. Szczęśliwie, obeszło się bez poważniejszych obrażeń u całej czwórki.