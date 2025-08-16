Marc Marquez i Andrea Dovizioso w ostatnim zakręcie toru Red Bull Ring podczas wyścigu MotoGP o Grand Prix Austrii.
MotoGP: Wspominamy najlepsze akcje z Red Bull Ringu

Zmagania MotoGP na torze Red Bull Ring od lat przynoszą nie lada emocje i pojedynki na limicie. Przypominamy najlepsze akcje z GP Austrii ostatnich lat.
Autor: Nelly Pluto-Prondzyńska
Jorge Martín

Świeżo upieczony mistrz świata MotoGP, w sezonie 2025 walczyć będzie o obronę tytułu już na nowym motocyklu.

HiszpaniaHiszpania

Brad Binder

Mistrz świata Moto3 walczy o najwyższe laury na fabrycznym KTM-ie w MotoGP

South AfricaSouth Africa

Johann Zarco

Dwukrotny mistrz świata Moto2 będący nadzieją Francuzów na sukces w MotoGP.

FrancjaFrancja

Miguel Oliveira

Portugalczyk, po serii świetnych występów w Moto2, liczy na udane starty w MotoGP

PortugalPortugal

Maverick Viñales

Jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w stawce, Hiszpan Maverick Viñales to były mistrz świata i pierwszy zawodnik, który wygrywał wyścigi MotoGP z trzema producentami!

HiszpaniaHiszpania
Karuzela Motocyklowych Mistrzostw Świata ścigała się w Austrii w latach 90. ubiegłego wieku, najpierw na Salzburgringu, a następnie na Österreichringu. To właśnie ten obiekt wkrótce zmienił nazwę na A1 Ring, a po przebudowie stał się – Red Bull Ringiem. To właśnie na ten obiekt, po 19 latach absencji, MotoGP wróciło w 2016 roku. Od tego czasu austriackie zmagania klasy królewskiej niejednokrotnie wgniatały w fotel. Czy podobnie będzie i w nadchodzący weekend, kiedy to runda o GP Austrii będzie pierwszą powakacyjną rundą sezonu 2025?
W 2016 roku, podczas formalnego debiutu MotoGP na torze Red Bull Ring, po swoje pierwsze (i jedyne) zwycięstwo w klasie królewskiej sięgnął tu Andrea Iannone.
Andrea Iannone na czele wyścigu o GP Austrii 2016

Andrea Iannone na czele wyścigu o GP Austrii 2016

Andrea Iannone świętujący pierwszą wygraną w karierze MotoGP

Andrea Iannone świętujący pierwszą wygraną w karierze MotoGP

Z kolei dwa lata później, w sezonie 2018, właśnie w Austrii po raz ostatni w karierze triumfował z kolei inny zawodnik fabrycznego Ducati, pięciokrotny mistrz świata Jorge Lorenzo.
Jorge Lorenzo wygrywa z Marcem Marquezem w GP Austrii 2018

Jorge Lorenzo wygrywa z Marcem Marquezem w GP Austrii 2018

Jorge Lorenzo świętujący ostatnie zwycięstwo w karierze

Jorge Lorenzo świętujący ostatnie zwycięstwo w karierze

W tym samym roku epickim występem popisał się z kolei Tetsuta Nagashima, który w ten oto sposób "surfował" na swoim motocyklu Moto2…
Swoje przygody w Austrii miał tymczasem Maverick Viñales. W 2020 roku, podczas pierwszego z dwóch wyścigów rozgrywanych na tym obiekcie (tydzień po tygodniu rozgrywano bowiem GP Austrii i GP Styrii) – z powodu awarii hamulców, Hiszpan po prostu zeskoczył z motocykla! Rok później też było o "Macku" głośno, tym razem po próbie uszkodzenia silnika w swojej Yamasze w trakcie wyścigu…
W 2020 roku w Austrii było jednak gorąco z jeszcze jednego powodu. Po kolizji Johanna Zarco i Franco Morbidellego na dojeździe do trzeciego zakrętu, ich motocykle wystrzeliły w powietrze, przelatując tuż obok Viñalesa oraz jego ówczesnego team-partnera Valentino Rossiego. Szczęśliwie, obeszło się bez poważniejszych obrażeń u całej czwórki.
Po drodze w Austrii nie brakowało jednak przepięknych pojedynków o wygraną. Tak było w sezonach 2017 i 2019, kiedy do samej mety o triumf walczyli ze sobą Andrea Dovizioso oraz Marc Marquez.
W 2020 roku, podczas GP Styrii, po genialnym finiszu, po swoje pierwsze zwycięstwo w karierze sięgnął tu z kolei Miguel Oliveira.
A w sezonie 2021, swój pierwszy wyścig MotoGP, właśnie na Red Bull Ringu wygrał Jorge Martin. Hiszpan miał wówczas za sobą trudny debiut w klasie królewskiej, okupiony poważnymi kontuzjami, których nabawił się tuż po rozpoczęciu sezonu. Wygrana w Austrii miała więc jeszcze lepszy smak…
Jorge Martin w akcji na Red Bull Ringu w 2021 roku

Jorge Martin w akcji na Red Bull Ringu w 2021 roku

Jorge Martin wygrywa GP Styrii 2021

Jorge Martin wygrywa GP Styrii 2021

"Martinator" triumfował w zaledwie kilka dni po tym, jak po epicki triumf na Red Bull Ringu sięgnął z kolei Brad Binder. Gdy w końcówce rywalizacji MotoGP zaczęło padać, większość zawodników zjechała do alei serwisowej po deszczowe opony. Zawodnik KTM-a postanowił jednak pozostać na "slickach" i w sobie tylko znany sposób, na coraz bardziej mokrym i śliskim torze, nie tylko nie przewrócił się, ale i wygrał!
