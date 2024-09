MotoGP: Jorge Martin o włos od wygranej w GP Emilii-Romanii

Co prawda w sobotę to Włoch sięgnął po pole position i wygraną w sprincie, ale Jorge Martin po starcie z drugiego pola sięgnął po solidne, drugie miejsce. W niedzielnym wyścigu Hiszpan świetnie wystartował, ale na przekładce w pierwszej szykanie wyprzedził go Bagnaia i próbował uciekać. Już jednak na trzecim okrążeniu "Martinator" został liderem i zyskał bezpieczny dystans nad resztą stawki. Pod koniec wyścigu do Hiszpana dojechał jednak Enea Bastianini , a Bagnaia… przewrócił się jadąc na trzeciej lokacie. Na ostatnim okrążeniu Bastianini bezpardonowo zaatakował Martina w czwartym zakręcie i tym samym wydarł mu wygraną.