MotoGP: Sensacja, rewelacja! Johann Zarco triumfuje domowy wyścig w Le Mans

Zaraz przed wyścigiem klasy królewskiej zaczęło padać, ale wszyscy początkowo postanowili ruszyć na oponach na suchy tor. Po okrążeniu rozgrzewkowym… cała stawka zjechała do alei serwisowej, by przeskoczyć na motocykle z oponami na deszcz. Zgodnie z regulaminem doprowadziło to do przerwania procedury startowej. Do drugiego startu wszyscy wyjechali na "deszczówkach", ale w międzyczasie deszcz osłabł i… część zawodników znów zjechała do boksów, tym razem po opony typu "slick". Zgodnie z regulaminem, ci którzy znów zmieniali motocykle – ruszali ze swoich pól startowych, ale potem w wyścigu musieli dwukrotnie przejechać przez tzw. długie okrążenie.