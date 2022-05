MotoGP: Wspominamy najlepsze akcje z GP Francji

Siódma runda sezonu MotoGP odbędzie się na legendarnym torze Le Mans, znanym przede wszystkim z wyścigów długodystansowych. Pierwsze motocyklowe Grand Prix na obiekcie Bugatti rozegrano w 1969 roku, kiedy to po zwycięstwo sięgnął legendarny Giacomo Agostini. Triumf Włocha w klasie 500 ccm był wyjątkowy, bo... zdublował on wszystkich zawodników! Po kilkuletniej przerwie, tor Le Mans na stałe zagościł w

w 2000 roku i jest w nim aż do dziś. Obiekt charakteryzują ciasne zakręty przejeżdżane na niskich biegach, a mocne dohamowania oraz mnóstwo przyspieszań sprawia, że to klasyczny tor z serii "stop and go". W dwóch ostatnich sezonach triumfowało tam Ducati – najpierw z

Danilo Petruccim

, a w 2021 roku z Jackiem Millerem!