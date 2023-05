MotoGP: Binder o krok od triumfu w Jerez! Miller wraca na podium!

Po szalonych, naznaczonych opadami deszczu kwalifikacjach, z pole position do Sprintu i niedzielnego wyścigu ruszał lokalny faworyt

Aleix Espargaro

. To jednak duet KTM-a

i

najlepiej ruszał do rywalizacji i jak się okazało, było to kluczowe da dalszych losów rywalizacji. Dwójka ta długo ze sobą walczyła, ale do bratobójczej batalii włączył się też obrońca tytułu

Pecco Bagnaia

.