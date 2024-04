MotoGP: Szaleństwo w GP Hiszpanii! Marc Marquez o krok od triumfu w Jerez!

Marc Márquez: ALL IN Marc Márquez staje przed najtrudniejszą decyzją w swojej karierze, ale robi wszystko, by wrócić do ścigania się na najwyższym poziomie i powalczyć o kolejny tytuł mistrza świata MotoGP.

Dani Pedrosa Dani miał 9 lat, gdy odłączył do hiszpańskich mistrzostw minibike. Zaledwie kilka lat później szturmem wdarł się do Motocyklowych Mistrzostw Świata!

W dwa tygodnie po Grand Prix Ameryk na torze Circuit of the Americas w Teksasie, stawka MotoGP wróciła do Europy. Runda w hiszpańskim Jerez de la Frontera tradycyjnie niejako otwiera europejską część sezonu i jest pierwszym prawdziwym wyznacznikiem formy zawodników i ich motocykli. W roli lidera mistrzostw świata do Andaluzji przyjechał

! Co prawda Hiszpana ominęła formalna celebracja na "podium" ustawionym w tzw. sekcji stadionowej toru w Jerez, to potem Quartararo przekazał mu medal, a trzeci stopień podium ustawiono dla Pedrosy w paddocku.

Zobacz historię jego powrotu do zdrowia w serii Marc Marquez: ALL IN!

. W końcówce dogonił do Marquez i zaatakował, ale Bagnaia nie zamierzał odpuszczać. Jego kontra była tak zacięta, że na kombinezonie Marqueza został długi, czarny ślad od opony z Ducati z numerem #1. Ostatecznie to Bagnaia wygrał po raz drugi w tym roku, a Marquez i tak cieszył się jak szalony z drugiej lokaty. Na torze, na którym cztery lata temu poważnie złamał prawą rękę i omal nie musiał zakończyć przez to kariery, tym razem wywalczył swoje pierwsze podium na Ducati. Ośmiokrotny mistrz świata udowodnił też, że wrócił stary, dobry Marc i jego powrót na szczyt podium jest tylko kwestią czasu. Podium uzupełnił inny zawodnik Ducati –

W niedzielnym wyścigu Marc nie popełnił już błędu i był w stanie walczyć o zwycięstwo jak za starych, dobrych czasów. W końcówce wyścigu Marquez zaliczył zacięty pojedynek z obrońcą tytułu mistrzowskiego Pecco Bagnaią . Włoch objął prowadzenie w połowie dystansu, gdy upadł liderujący Jorge Martin . W końcówce dogonił do Marquez i zaatakował, ale Bagnaia nie zamierzał odpuszczać. Jego kontra była tak zacięta, że na kombinezonie Marqueza został długi, czarny ślad od opony z Ducati z numerem #1. Ostatecznie to Bagnaia wygrał po raz drugi w tym roku, a Marquez i tak cieszył się jak szalony z drugiej lokaty. Na torze, na którym cztery lata temu poważnie złamał prawą rękę i omal nie musiał zakończyć przez to kariery, tym razem wywalczył swoje pierwsze podium na Ducati. Ośmiokrotny mistrz świata udowodnił też, że wrócił stary, dobry Marc i jego powrót na szczyt podium jest tylko kwestią czasu. Podium uzupełnił inny zawodnik Ducati – Marco Bezzecchi .

Przez trzy dni na torze w Jerez pojawiło się blisko 300 tysięcy kibiców, co jest nowym rekordem MotoGP. Poprzedni – 279 tys. fanów przez cały weekend – ustanowiono rok temu we Francji podczas historycznego, tysięcznego GP. W samą tylko niedzielę wyścigi w Andaluzji oglądało na żywo ponad 144 tysiące kibiców!

W Jerez doszło do inauguracji sezonu 2024 w serii Red Bull MotoGP Rookies Cup. Po raz pierwszy w historii pucharu, w stawce znalazło się miejsce dla Polaka – 17-letniego Milana Pawelca . Po udanych testach, startujący także w juniorskich mistrzostwach świata Moto3 zawodnik, od początku weekendu w Andaluzji czuł się bardzo dobrze. Niestety, podczas piątkowych kwalifikacji upadł w dwunastym zakręcie tak niefortunnie, że złamał piątą kość śródręcza lewej dłoni. Kontuzja wymagała operacji, a Pawelec opuścił nie tylko oba wyścigi pucharu w Jerez, ale zabraknie go też na starcie serii JuniorGP w najbliższy weekend w portugalskim Estoril.

