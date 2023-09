MotoGP: Jorge Martin na podium w historycznym GP Indii

Marc Márquez: ALL IN Marc Márquez staje przed najtrudniejszą decyzją w swojej karierze, ale robi wszystko, by wrócić do ścigania się na najwyższym poziomie i powalczyć o kolejny tytuł mistrza świata MotoGP.

MotoGP po raz pierwszy w historii pojechało do Indii, aby rywalizować na (znanym z F1) torze Buddh International Circuit. Indie stały się tym samym trzydziestym krajem w historii, który gościł u siebie Motocyklowe Mistrzostwa Świata. Pomimo wcześniejszych obaw co do stanu toru, a także ogromnego zamieszania związanego z przyznawaniem wiz, runda o Grand Prix została rozegrana zgodnie z planem (i regularnymi przesunięciami w harmonogramie). Od początku weekendu na torze Buddh bardzo dobrze czuli się zawodnicy Ducati oraz, co mocno zaskakujące – fabrycznej ekipy Hondy.