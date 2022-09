MotoGP: Viva Miller! Jack Miller wygrywa GP Japonii!

Po trzech latach przerwy, stawka Grand Prix wróciła do Japonii. Jako że na tor Motegi przylecieli niemalże prosto z

po czwartej już operacji ręki. Hiszpan najpierw był najszybszy w porannym, sobotnim treningu, a potem uzyskał najlepszy czas w kwalifikacjach! Tym samym, po raz pierwszy od 1071 dni, znów zgarnął pole position. Co ciekawe, po raz ostatni zrobił to... w Japonii w 2019 roku! 8-krotny mistrz świata wiedział jednak, że w normalnych warunkach nie będzie miał szans na walkę o zwycięstwo, bo po tak długiej przerwie nadal nie odbudował jeszcze masy mięśniowej.

i objął prowadzenie! Choć najpierw uciekali reszcie stawki we dwóch, po kilku okrążeniach "Thriller Miller" narzucił tak mocne tempo, że Hiszpan nie był w stanie na nie odpowiedzieć.