MotoGP: Jorge Martin nie do zatrzymania w GP Japonii

Niedziela zaskoczyła zawodników pogodą. Po rozgrzewce na przesychającym torze, po południu – tuż przed startem wyścigu MotoGP – zaczęło padać. Wszyscy ruszyli na slickach, ale większość już na koniec pierwszego okrążenia zjechała do swoich boksów by przesiąść się na motocykle z deszczowymi oponami. W takich warunkach Martin od początku dobrze się czuł, ale nie forsował tempa. Gdy w końcu przedarł się na prowadzenie, zaczął jednak powiększać przewagę. Na 12 okrążeń przed metą wyścig jednak przerwano z powodu zbyt intensywnych opadów deszczu i już nie wznowiono rywalizacji. Przyznano jednak pełną pulę punktów.

