MotoGP: Jorge Martin i Johann Zarco na podium w GP Katalonii

O drugie miejsce długo walczyli Aleix oraz

, który po słabszych kilku występach, w domowej rundzie wrócił do czołówki. Od paru wyścigów Hiszpan ma problemy z nerwem prawej ręki, przez co prosto z Barcelony udał się do Włoch, by przejść operację. W wyścigu o GP Katalonii "Martinator" jechał jednak jak natchniony, w samej końcówce jadąc jednak zaraz za Espargaro.