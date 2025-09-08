MotoGP: Alex Marquez wygrywa domowy wyścig w Katalonii

Od początku weekendu na Circuit de Barcelona-Catalunya,

notował bardzo dobre tempo. W efekcie to właśnie on sięgnął po pole position do GP Katalonii, przy okazji wygrywając kwalifikacje po raz pierwszy od GP Argentyny w 2023 roku! W sobotnie popołudnie Hiszpan miał mniej szczęścia, bo na cztery okrążenia przed końcem sprintu, jadąc na prowadzeniu, upadł w 10. zakręcie. W niedzielę nie miał już jednak sobie równych i po początkowej walce ze swoim bratem

Marcem Marquezem

, w końcówce zbudował sobie bezpieczną przewagę i niezagrożony minął metę jako zwycięzca. Tym samym zawodnik Gresini Racing sięgnął po swój drugi w tym roku, a zarazem karierze MotoGP, triumf. Poprzednio wygrał także w Hiszpanii – podczas kwietniowego Grand Prix w Jerez de la Frontera.