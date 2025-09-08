MotoGP: Alex Marquez wygrywa domowy wyścig w Katalonii

Sezon 2025 MotoGP wkracza w decydującą fazę, a dominujący w tym roku Marc Marquez – po przesiadce na fabryczne Ducati – jest już o krok od zdobycia kolejnego mistrzostwa świata. Na razie po tytuł wśród konstruktorów sięgnęło już Ducati, które tylko dwukrotnie – we Francji i Wielkiej Brytanii – znalazło pogromcę.
Alex Marquez wygrywa w domu
Od początku weekendu na Circuit de Barcelona-Catalunya, Alex Marquez notował bardzo dobre tempo. W efekcie to właśnie on sięgnął po pole position do GP Katalonii, przy okazji wygrywając kwalifikacje po raz pierwszy od GP Argentyny w 2023 roku! W sobotnie popołudnie Hiszpan miał mniej szczęścia, bo na cztery okrążenia przed końcem sprintu, jadąc na prowadzeniu, upadł w 10. zakręcie. W niedzielę nie miał już jednak sobie równych i po początkowej walce ze swoim bratem Marcem Marquezem, w końcówce zbudował sobie bezpieczną przewagę i niezagrożony minął metę jako zwycięzca. Tym samym zawodnik Gresini Racing sięgnął po swój drugi w tym roku, a zarazem karierze MotoGP, triumf. Poprzednio wygrał także w Hiszpanii – podczas kwietniowego Grand Prix w Jerez de la Frontera.
Enea Bastianini na podium z KTM-em
Po wakacyjnej przerwie bardzo dobrą formę prezentuje też Enea Bastianini, który z rundy na rundę coraz lepiej czuje się na KTM-ie. Widać to po jego wynikach, kiedy to w Austrii finiszował na piątym miejscu, a w Katalonii dopiął swego i zgarnął miejsce na podium. Tym samym Włoch po raz pierwszy na RC16 ukończył wyścig główny w TOP3. Wcześniej, podczas lipcowej rundy w Brnie, wywalczył trzecie miejsce w sprincie. W Katalonii tuż za podium – zarówno w sprincie, jak i w wyścigu – finiszował z kolei Pedro Acosta, który zajmuje bardzo dobre, piąte miejsce w klasyfikacji generalnej.
Guenther Steiner przejmuje ekipę Tech3!
W miniony weekend w Barcelonie doszło do finalizacji nie lada transferu. Guenther Steiner, były szef ekipy Haasa w F1, znany ze swojej charyzmy i ciętego języka jeden z głównych bohaterów serii dokumentalnej "Drive to Survive" – kupił zespół Red Bull KTM Tech3. Ekipa, którą w 1999 roku założył Herve Poncharal, do końca sezonu zarządzana będzie właśnie przez Francuza, który potem obejmie w niej rolę konsultanta.
Kolejna runda MotoGP odbędzie się już w weekend 12-14 września na torze Misano World Circuit Marco Simoncelli.
GP Katalonii 2025 – wyniki wyścigu MotoGP:
- Alex Marquez – BK8 Gresini Ducati (GP24) 40m 14.093s
- Marc Marquez – Ducati Lenovo (GP25) +1.740s
- Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 (RC16) +5.562s
- Pedro Acosta – Red Bull KTM (RC16) +13.373s
- Fabio Quartararo – Monster Yamaha (YZR-M1) +14.409s
- Ai Ogura – Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +15.055s
- Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo (GP25) +16.048s
- Luca Marini – Honda HRC Castrol (RC213V) +16.372s
- Miguel Oliveira – Pramac Yamaha (YZR-M1) +16.937s
- Jorge Martin – Aprilia Racing (RS-GP25) +18.492s
- Raul Fernandez – Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +19.489s
- Joan Mir – Honda HRC Castrol (RC213V) +20.159s
- Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 (RC16) +22.792s
- Jack Miller – Pramac Yamaha (YZR-M1) +24.351s
- Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Ducati (GP24)* +24.592s
- Somkiat Chantra – Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +37.393s
- Aleix Espargaro – Honda HRC Castrol (RC213V) +43.202s
Nie ukończyli:
- Franco Morbidelli – Pertamina VR46 Ducati (GP24)
- Lorenzo Savadori – Aprilia Factory (RS-GP25)
- Alex Rins – Monster Yamaha (YZR-M1)
- Fabio Di Giannantonio – Pertamina VR46 Ducati (GP25)
- Johann Zarco – Castrol Honda LCR (RC213V)
- Brad Binder – Red Bull KTM (RC16)
- Marco Bezzecchi – Aprilia Racing (RS-GP25)
GP Katalonii 2025 – wyniki sprintu MotoGP:
- Marc Marquez – Ducati Lenovo (GP25) 19m 58.946s
- Fabio Quartararo – Monster Yamaha (YZR-M1) +1.299s
- Fabio Di Giannantonio – Pertamina VR46 Ducati (GP25) +3.653s
- Pedro Acosta – Red Bull KTM (RC16) +5.868s
- Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 (RC16) +5.913s
- Brad Binder – Red Bull KTM (RC16) +5.943s
- Johann Zarco – Castrol Honda LCR (RC213V) +7.017s
- Luca Marini – Honda HRC Castrol (RC213V) +7.346s
- Ai Ogura – Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +8.488s
- Miguel Oliveira – Pramac Yamaha (YZR-M1) +8.578s
- Raul Fernandez – Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +9.788s
- Jack Miller – Pramac Yamaha (YZR-M1) +10.165s
- Joan Mir – Honda HRC Castrol (RC213V) +11.593s
- Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo (GP25) +14.463s
- Alex Rins – Monster Yamaha (YZR-M1) +15.936s
- Aleix Espargaro – Honda HRC Castrol (RC213V) +16.909s
- Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 (RC16) +17.040s
- Somkiat Chantra – Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +22.439s
Nie ukończyli:
- Alex Marquez – BK8 Gresini Ducati (GP24)
- Marco Bezzecchi – Aprilia Racing (RS-GP25)
- Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Ducati (GP24)*
- Jorge Martin – Aprilia Racing (RS-GP25)
- Franco Morbidelli – Pertamina VR46 Ducati (GP24)
- Lorenzo Savadori – Aprilia Factory (RS-GP25)
Klasyfikacja generalna MotoGP po GP Katalonii 2025:
- Marc Marquez – Ducati Lenovo (GP25) – 487 pkt.
- Alex Marquez – BK8 Gresini Ducati (GP24) – 305 pkt.
- Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo (GP25) – 237 pkt.
- Marco Bezzecchi – Aprilia Racing (RS-GP25) – 197 pkt.
- Pedro Acosta – Red Bull KTM (RC16) – 183 pkt.
2 min
