Alex Marquez wygrywa GP Katalonii 2025
MotoGP

MotoGP: Alex Marquez wygrywa domowy wyścig w Katalonii

Alex Marquez podczas swojej domowej rundy w Katalonii sięgnął po drugie zwycięstwo w sezonie 2025. Pierwsze podium na KTM-ie wywalczył Enea Bastianini, a Guenther Steiner przejmuje ekipę Tech3!
Autor: Nelly Pluto-Prondzyńska
Autor: Nelly Pluto-Prondzyńska

Álex Márquez

Mistrz świata Moto3 i Moto2, Alex Marquez ma jeden cel: sięgnąć po tytuł także w MotoGP.

HiszpaniaHiszpania

Enea Bastianini

Enea Bastianini to kolejna, włoska nadzieja na sukces w klasie królewskiej.

WłochyWłochy

Jorge Martín

Świeżo upieczony mistrz świata MotoGP, w sezonie 2025 walczyć będzie o obronę tytułu już na nowym motocyklu.

HiszpaniaHiszpania

Johann Zarco

Dwukrotny mistrz świata Moto2 będący nadzieją Francuzów na sukces w MotoGP.

FrancjaFrancja

Pedro Acosta

Pedro Acosta na nowo zapisuje karty historii – wygrał mistrzostwo świata Moto3 w debiucie, potem dołożył do pakietu tytuł w Moto2, a w sezonie 2024 debiutuje w królewskiej klasie MotoGP!

HiszpaniaHiszpania

Maverick Viñales

Jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w stawce, Hiszpan Maverick Viñales to były mistrz świata i pierwszy zawodnik, który wygrywał wyścigi MotoGP z trzema producentami!

HiszpaniaHiszpania

Miguel Oliveira

Portugalczyk, po serii świetnych występów w Moto2, liczy na udane starty w MotoGP

PortugalPortugal

Brad Binder

Mistrz świata Moto3 walczy o najwyższe laury na fabrycznym KTM-ie w MotoGP

South AfricaSouth Africa

Somkiat Chantra

Somkiat Chantra to pierwszy w historii Tajlandii zawodnik, który nie tylko wygrał wyścig w MŚ, ale też pierwszy, który wystartuje w królewskiej klasie MotoGP.

ThailandThailand
Sezon 2025 MotoGP wkracza w decydującą fazę, a dominujący w tym roku Marc Marquez – po przesiadce na fabryczne Ducati – jest już o krok od zdobycia kolejnego mistrzostwa świata. Na razie po tytuł wśród konstruktorów sięgnęło już Ducati, które tylko dwukrotnie – we Francji i Wielkiej Brytanii – znalazło pogromcę.

Alex Marquez wygrywa w domu

Od początku weekendu na Circuit de Barcelona-Catalunya, Alex Marquez notował bardzo dobre tempo. W efekcie to właśnie on sięgnął po pole position do GP Katalonii, przy okazji wygrywając kwalifikacje po raz pierwszy od GP Argentyny w 2023 roku! W sobotnie popołudnie Hiszpan miał mniej szczęścia, bo na cztery okrążenia przed końcem sprintu, jadąc na prowadzeniu, upadł w 10. zakręcie. W niedzielę nie miał już jednak sobie równych i po początkowej walce ze swoim bratem Marcem Marquezem, w końcówce zbudował sobie bezpieczną przewagę i niezagrożony minął metę jako zwycięzca. Tym samym zawodnik Gresini Racing sięgnął po swój drugi w tym roku, a zarazem karierze MotoGP, triumf. Poprzednio wygrał także w Hiszpanii – podczas kwietniowego Grand Prix w Jerez de la Frontera.
Alex Marquez na czele wyścigu o GP Katalonii 2025

Alex Marquez na czele wyścigu o GP Katalonii 2025

Alex Marquez wygrywa drugi wyścig w sezonie 2025

Alex Marquez wygrywa drugi wyścig w sezonie 2025

Enea Bastianini na podium z KTM-em

Po wakacyjnej przerwie bardzo dobrą formę prezentuje też Enea Bastianini, który z rundy na rundę coraz lepiej czuje się na KTM-ie. Widać to po jego wynikach, kiedy to w Austrii finiszował na piątym miejscu, a w Katalonii dopiął swego i zgarnął miejsce na podium. Tym samym Włoch po raz pierwszy na RC16 ukończył wyścig główny w TOP3. Wcześniej, podczas lipcowej rundy w Brnie, wywalczył trzecie miejsce w sprincie. W Katalonii tuż za podium – zarówno w sprincie, jak i w wyścigu – finiszował z kolei Pedro Acosta, który zajmuje bardzo dobre, piąte miejsce w klasyfikacji generalnej.
Enea Bastianini vs. Pedro Acosta w GP Katalonii 2025

Enea Bastianini vs. Pedro Acosta w GP Katalonii 2025

Enea Bastianini pierwszy raz na podium z KTM-em

Enea Bastianini pierwszy raz na podium z KTM-em

Guenther Steiner przejmuje ekipę Tech3!

W miniony weekend w Barcelonie doszło do finalizacji nie lada transferu. Guenther Steiner, były szef ekipy Haasa w F1, znany ze swojej charyzmy i ciętego języka jeden z głównych bohaterów serii dokumentalnej "Drive to Survive" – kupił zespół Red Bull KTM Tech3. Ekipa, którą w 1999 roku założył Herve Poncharal, do końca sezonu zarządzana będzie właśnie przez Francuza, który potem obejmie w niej rolę konsultanta.
Alex Marquez świętujący z bratem w Katalonii

Alex Marquez świętujący z bratem w Katalonii

Kolejna runda MotoGP odbędzie się już w weekend 12-14 września na torze Misano World Circuit Marco Simoncelli.

GP Katalonii 2025 – wyniki wyścigu MotoGP:

  1. Alex Marquez – BK8 Gresini Ducati (GP24) 40m 14.093s
  2. Marc Marquez – Ducati Lenovo (GP25) +1.740s
  3. Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 (RC16) +5.562s
  4. Pedro Acosta – Red Bull KTM (RC16) +13.373s
  5. Fabio Quartararo – Monster Yamaha (YZR-M1) +14.409s
  6. Ai Ogura – Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +15.055s
  7. Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo (GP25) +16.048s
  8. Luca Marini – Honda HRC Castrol (RC213V) +16.372s
  9. Miguel Oliveira – Pramac Yamaha (YZR-M1) +16.937s
  10. Jorge Martin – Aprilia Racing (RS-GP25) +18.492s
  11. Raul Fernandez – Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +19.489s
  12. Joan Mir – Honda HRC Castrol (RC213V) +20.159s
  13. Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 (RC16) +22.792s
  14. Jack Miller – Pramac Yamaha (YZR-M1) +24.351s
  15. Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Ducati (GP24)* +24.592s
  16. Somkiat Chantra – Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +37.393s
  17. Aleix Espargaro – Honda HRC Castrol (RC213V) +43.202s
Nie ukończyli:
  • Franco Morbidelli – Pertamina VR46 Ducati (GP24)
  • Lorenzo Savadori – Aprilia Factory (RS-GP25)
  • Alex Rins – Monster Yamaha (YZR-M1)
  • Fabio Di Giannantonio – Pertamina VR46 Ducati (GP25)
  • Johann Zarco – Castrol Honda LCR (RC213V)
  • Brad Binder – Red Bull KTM (RC16)
  • Marco Bezzecchi – Aprilia Racing (RS-GP25)

GP Katalonii 2025 – wyniki sprintu MotoGP:

  1. Marc Marquez – Ducati Lenovo (GP25) 19m 58.946s
  2. Fabio Quartararo – Monster Yamaha (YZR-M1) +1.299s
  3. Fabio Di Giannantonio – Pertamina VR46 Ducati (GP25) +3.653s
  4. Pedro Acosta – Red Bull KTM (RC16) +5.868s
  5. Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 (RC16) +5.913s
  6. Brad Binder – Red Bull KTM (RC16) +5.943s
  7. Johann Zarco – Castrol Honda LCR (RC213V) +7.017s
  8. Luca Marini – Honda HRC Castrol (RC213V) +7.346s
  9. Ai Ogura – Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +8.488s
  10. Miguel Oliveira – Pramac Yamaha (YZR-M1) +8.578s
  11. Raul Fernandez – Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +9.788s
  12. Jack Miller – Pramac Yamaha (YZR-M1) +10.165s
  13. Joan Mir – Honda HRC Castrol (RC213V) +11.593s
  14. Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo (GP25) +14.463s
  15. Alex Rins – Monster Yamaha (YZR-M1) +15.936s
  16. Aleix Espargaro – Honda HRC Castrol (RC213V) +16.909s
  17. Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 (RC16) +17.040s
  18. Somkiat Chantra – Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +22.439s
Nie ukończyli:
  • Alex Marquez – BK8 Gresini Ducati (GP24)
  • Marco Bezzecchi – Aprilia Racing (RS-GP25)
  • Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Ducati (GP24)*
  • Jorge Martin – Aprilia Racing (RS-GP25)
  • Franco Morbidelli – Pertamina VR46 Ducati (GP24)
  • Lorenzo Savadori – Aprilia Factory (RS-GP25)

Klasyfikacja generalna MotoGP po GP Katalonii 2025:

  1. Marc Marquez – Ducati Lenovo (GP25) – 487 pkt.
  2. Alex Marquez – BK8 Gresini Ducati (GP24) – 305 pkt.
  3. Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo (GP25) – 237 pkt.
  4. Marco Bezzecchi – Aprilia Racing (RS-GP25) – 197 pkt.
  5. Pedro Acosta – Red Bull KTM (RC16) – 183 pkt.

2 min

Dario Costa nad torem Misano

Spektakularny lot nad torem Misano. Okrążenie normalnie pokonywane bolidem lub motocyklem MotoGP, Dario Costa zaliczył samolotem.

MotoGP
