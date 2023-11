MotoGP: Pedro Acosta mistrzem świata Moto2! Podium Alexa Marquez w Malezji

, stawka MotoGP przyleciała do Malezji. Runda na torze Sepang rozpoczęła serię trzech Grand Prix rozgrywanych w trzy kolejne weekendy – to ostatni tryptyk w sezonie 2023.

W popołudniowym sprincie początkowo to Bagnaia prowadził, ale już po chwili za swoimi plecami miał Alexa Marqueza. W połowie dystansu Hiszpan skutecznie opóźnił hamowanie do dziewiątego zakrętu i objął prowadzenie. Chwilę dekoncentracji Bagnaii wykorzystał też Martin, wychodząc na drugie miejsce. Ostatecznie w ścisłej czołówce nic się nie zmieniło. Alex Marquez wygrał drugi Sprint w tym roku, a drugie miejsce Jorge Martina pozwoliło mu zmniejszyć stratę w mistrzostwach do Pecco do 11 punktów.

Podium uzupełnił lider mistrzostw Pecco Bagnaia , a czwarty był jego główny rywal Jorge Martin . Tym samym różnica w klasyfikacji generalnej wzrosła do 14 punktów na rzecz Włocha. Do zdobycia wciąż pozostały jednak aż 74 punkty, więc "Martinator" wcale nie jest na straconej pozycji. Najlepszą piątkę zamknął mistrz świata z 2021 roku Fabio Quartararo ,

