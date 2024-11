MotoGP: Genialne ściganie w Malezji! Jorge Martin o krok od mistrzostwa!

W sobotnim sprincie nie było już jednak mocnych na Jorge Martina ! Hiszpan ruszył spod świateł niemalże w rakietowym stylu, wpadając na pozycji lidera w pierwszy zakręt i jak się okazało – nie oddając jej już do mety. Drugi na finiszu był Marc Marquez , w końcówce mocno zbliżając się do swojego rodaka. Najlepszą trójkę uzupełnił Enea Bastianini , a obrońca tytułu mistrzowskiego Pecco Bagnaia … upadł na trzecim okrążeniu! Tym samym przewaga Martina w mistrzostwach wzrosła do 29 punktów i wystarczyło, żeby w wyścigu zdobył o 9 "oczek" więcej niż Włoch, by już w niedzielę świętować zdobycie wymarzonego tytułu mistrza świata.