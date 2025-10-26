MotoGP: Alex Marquez wygrywa w Malezji i zgarnia wicemistrzostwo świata

Sezon 2025 MotoGP nieuchronnie zbliża się ku końcowi, a runda w Malezji była już dwudziestą z tegorocznych dwudziestu dwóch. Zmagania na torze Sepang jednocześnie zakończyły pozaeuropejskie tourneé, a po nich już tylko dwa przystanki – w Portugalii i Walencji. Losy mistrzostwa świata MotoGP na swoją korzyść rozstrzygnął już Marc Marquez, który obecnie tak, jak ubiegłoroczny czempion Jorge Martin, pauzuje z powodu kontuzji.
W Malezji ze świetnej strony zaprezentował się tymczasem drugi zawodnik klasyfikacji generalnej MotoGP Alex Marquez, który w sobotę o 0,016 sek przegrał walkę o pole position, a potem sięgnął po drugie miejsce w sprincie. To jednak wystarczyło, by zapewnić sobie tytuł wicemistrza świata, co jest najlepszym rezultatem #73 w historii jego startów w klasie motoGP. W niedzielnym wyścigu Hiszpan nie miał już jednak sobie równych – po starcie spadł co prawda na trzecie miejsce, ale już na trzecim okrążeniu wyszedł na pozycję lidera. Potem kontrolował tempo i na mecie miał blisko 3-sekundową przewagę.
Dwukrotnie na podium w ten weekend finiszował także Pedro Acosta, który w kwalifikacjach był trzeci. W sobotę Hiszpan finiszował w sprincie na trzeciej lokacie, a w niedzielę był drugi. Dzięki temu umocnił się na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej, a do trzeciego Marco Bezzecchiego traci 31 punktów i wciąż ma szansę na medal na koniec sezonu! Na uwagę zasługują też wyniki innych zawodników KTM-a. Enea Bastianini pomimo startu z 19. pola, w sprincie był dziewiąty, a w niedzielnym wyścigu – siódmy. W sprincie po punkty za ósmą lokatę sięgnął też tester KTM-a Pol Espargaro, który zastępuje kontuzjowanego Mavericka Viñalesa. W wyścigu z 18. pola startowego na dziewiąte miejsce przedarł się z kolei Brad Binder.
W wyścigu Moto3 na okrążeniu wyjazdowym z alei serwisowej doszło do poważnego wypadku mistrza świata Jose Antonio Ruedy oraz Noaha Dettwilera. Hiszpan nabawił się wstrząśnienia mózgu, licznych siniaków i urazu ręki, podczas gdy Szwajcar przebywa w szpitalu w Kuala Lumpur i czeka go szereg operacji, a rodzina poprosiła o uszanowanie ich prywatności. Ostatecznie po zwycięstwo sięgnął Taiyo Furusato, dla którego to pierwsza wygrana w Grand Prix, a na podium dołączyli do niego Angel Piqueras i Adrian Fernandez. Tytuł najlepszego debiutanta w tym sezonie zapewnił już sobie Maximo Quiles.
Z kolei w zmaganiach Moto2, przerwanych po upadku Joe Robertsa i skróconych do 11 okrążeń, triumfował Jake Dixon przed ubiegłorocznym mistrzem Moto3 Davidem Alonso oraz Barrym Baltusem. Upadek lidera mistrzostw Manu Gonzaleza sprawił, że na pierwsze miejsce w "generalce" Moto2 przeskoczył Diogo Moreira. Brazylijczyk, który w przyszłym sezonie zadebiutuje w MotoGP, na dwie rundy przed końcem rywalizacji ma 9 punktów przewagi nad Gonzalezem.
Sezon MotoGP 2025 zakończy się już wkrótce – w weekend 7-9 listopada zawodnicy rywalizować będą w Portugalii, a tydzień później odbędzie się finałowy przystanek w Walencji.
GP Malezji 2025 – wyniki wyścigu MotoGP:
- Alex Marquez – BK8 Gresini Ducati – 40m 9.249s
- Pedro Acosta – Red Bull KTM +2.676s
- Joan Mir – Honda HRC Castrol +8.048s
- Franco Morbidelli – Pertamina VR46 Ducati +8.580s
- Fabio Quartararo – Monster Yamaha (YZR-M1) +11.556s
- Fabio Di Giannantonio – Pertamina VR46 Ducati +13.060s
- Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 +15.299s
- Luca Marini – Honda HRC Castrol +18.738s
- Brad Binder – Red Bull KTM +18.932s
- Ai Ogura – Trackhouse Aprilia +19.256s
- Marco Bezzecchi – Aprilia Racing +19.824s
- Johann Zarco – Castrol Honda LCR +22.234s
- Alex Rins – Monster Yamaha +23.509s
- Jack Miller – Pramac Yamaha +25.201s
- Somkiat Chantra – Idemitsu Honda LCR +34.110s
- Lorenzo Savadori – Aprilia Factory +36.115s
- Michele Pirro – Ducati Test Rider +43.914s
- Augusto Fernandez – Yamaha Factory Racing +47.060s
- Miguel Oliveira – Pramac Yamaha +77.942s
Nie ukończyli:
- Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo
- Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Ducati
- Raul Fernandez – Trackhouse Aprilia
- Pol Espargaro – Red Bull KTM Tech3
GP Malezji 2025 – wyniki sprintu MotoGP:
- Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo – 19m 53.725s
- Alex Marquez – BK8 Gresini Ducati +2.259s
- Pedro Acosta – Red Bull KTM +5.155s
- Franco Morbidelli – Pertamina VR46 Ducati +6.541s
- Fabio Quartararo – Monster Yamaha +8.468s
- Marco Bezzecchi – Aprilia Racing +10.232s
- Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Ducati +11.138s
- Johann Zarco – Castrol Honda LCR +12.627s
- Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 +12.974s
- Fabio Di Giannantonio – Pertamina VR46 Ducati +14.515s
- Pol Espargaro – Red Bull KTM Tech3 +14.924s
- Ai Ogura – Trackhouse Aprilia +15.394s
- Raul Fernandez – Trackhouse Aprilia +15.461s
- Jack Miller – Pramac Yamaha +17.601s
- Alex Rins – Monster Yamaha +17.721s
- Brad Binder – Red Bull KTM +18.248s
- Somkiat Chantra – Idemitsu Honda LCR +22.398s
- Lorenzo Savadori – Aprilia Factory +22.478s
- Augusto Fernandez – Yamaha Factory Racing +25.412s
- Michele Pirro – Ducati Test Rider +26.074s
Nie ukończyli:
- Luca Marini – Honda HRC Castrol
- Miguel Oliveira – Pramac Yamaha
- Joan Mir – Honda HRC Castrol
Klasyfikacja generalna MotoGP po GP Malezji 2025:
- Marc Marquez – Ducati Lenovo – 545 pkt.
- Alex Marquez – BK8 Gresini Ducati – 413 pkt. (-132)
- Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 291 pkt. (-254)
- Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo – 286 pkt. (-259)
- Pedro Acosta – Red Bull KTM – 260 pkt. (-285)
