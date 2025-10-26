Alex Marquez wygrywa po raz trzeci w sezonie 2025
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
MotoGP

MotoGP: Alex Marquez wygrywa w Malezji i zgarnia wicemistrzostwo świata

Alex Marquez w imponującym stylu sięgnął po zwycięstwo w wyścigu MotoGP na torze Sepang, przy okazji zapewniając sobie tegoroczne wicemistrzostwo świata klasy królewskiej.
Autor: Nelly Pluto-Prondzyńska
Przeczytasz w 5 minPublished on

Álex Márquez

Mistrz świata Moto3 i Moto2, Alex Marquez ma jeden cel: sięgnąć po tytuł także w MotoGP.

HiszpaniaHiszpania

Jorge Martín

Świeżo upieczony mistrz świata MotoGP, w sezonie 2025 walczyć będzie o obronę tytułu już na nowym motocyklu.

HiszpaniaHiszpania

Brad Binder

Mistrz świata Moto3 walczy o najwyższe laury na fabrycznym KTM-ie w MotoGP

South AfricaSouth Africa

Enea Bastianini

Enea Bastianini to kolejna, włoska nadzieja na sukces w klasie królewskiej.

WłochyWłochy

Pedro Acosta

Pedro Acosta na nowo zapisuje karty historii – wygrał mistrzostwo świata Moto3 w debiucie, potem dołożył do pakietu tytuł w Moto2, a w sezonie 2024 debiutuje w królewskiej klasie MotoGP!

HiszpaniaHiszpania

Diogo Moreira

Dopiero co ścigał się w Red Bull MotoGP Rookies Cup, a już ma na koncie pole position, finisze na podium i zwycięstwa w Moto2. Diogo Moreira to nowa nadzieja Brazylijczyków!

BrazyliaBrazylia

Marc Márquez: ALL IN

Marc Márquez staje przed najtrudniejszą decyzją w swojej karierze, ale robi wszystko, by wrócić do ścigania się na najwyższym poziomie i powalczyć o kolejny tytuł mistrza świata MotoGP.

1 sezony · 5 odcinków
Sezon 2025 MotoGP nieuchronnie zbliża się ku końcowi, a runda w Malezji była już dwudziestą z tegorocznych dwudziestu dwóch. Zmagania na torze Sepang jednocześnie zakończyły pozaeuropejskie tourneé, a po nich już tylko dwa przystanki – w Portugalii i Walencji. Losy mistrzostwa świata MotoGP na swoją korzyść rozstrzygnął już Marc Marquez, który obecnie tak, jak ubiegłoroczny czempion Jorge Martin, pauzuje z powodu kontuzji.
W Malezji ze świetnej strony zaprezentował się tymczasem drugi zawodnik klasyfikacji generalnej MotoGP Alex Marquez, który w sobotę o 0,016 sek przegrał walkę o pole position, a potem sięgnął po drugie miejsce w sprincie. To jednak wystarczyło, by zapewnić sobie tytuł wicemistrza świata, co jest najlepszym rezultatem #73 w historii jego startów w klasie motoGP. W niedzielnym wyścigu Hiszpan nie miał już jednak sobie równych – po starcie spadł co prawda na trzecie miejsce, ale już na trzecim okrążeniu wyszedł na pozycję lidera. Potem kontrolował tempo i na mecie miał blisko 3-sekundową przewagę.
Alex Marquez na czele wyścigu MotoGP w Malezji

© Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Alex Marquez wicemistrzem świata MotoGP 2025!

© Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Dwukrotnie na podium w ten weekend finiszował także Pedro Acosta, który w kwalifikacjach był trzeci. W sobotę Hiszpan finiszował w sprincie na trzeciej lokacie, a w niedzielę był drugi. Dzięki temu umocnił się na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej, a do trzeciego Marco Bezzecchiego traci 31 punktów i wciąż ma szansę na medal na koniec sezonu! Na uwagę zasługują też wyniki innych zawodników KTM-a. Enea Bastianini pomimo startu z 19. pola, w sprincie był dziewiąty, a w niedzielnym wyścigu – siódmy. W sprincie po punkty za ósmą lokatę sięgnął też tester KTM-a Pol Espargaro, który zastępuje kontuzjowanego Mavericka Viñalesa. W wyścigu z 18. pola startowego na dziewiąte miejsce przedarł się z kolei Brad Binder.
Pedro Acosta znów szybki

© Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Pedro Acosta z podwójnym podium w Malezji

© Gold & Goose / Red Bull Content Pool

W wyścigu Moto3 na okrążeniu wyjazdowym z alei serwisowej doszło do poważnego wypadku mistrza świata Jose Antonio Ruedy oraz Noaha Dettwilera. Hiszpan nabawił się wstrząśnienia mózgu, licznych siniaków i urazu ręki, podczas gdy Szwajcar przebywa w szpitalu w Kuala Lumpur i czeka go szereg operacji, a rodzina poprosiła o uszanowanie ich prywatności. Ostatecznie po zwycięstwo sięgnął Taiyo Furusato, dla którego to pierwsza wygrana w Grand Prix, a na podium dołączyli do niego Angel Piqueras i Adrian Fernandez. Tytuł najlepszego debiutanta w tym sezonie zapewnił już sobie Maximo Quiles.
Z kolei w zmaganiach Moto2, przerwanych po upadku Joe Robertsa i skróconych do 11 okrążeń, triumfował Jake Dixon przed ubiegłorocznym mistrzem Moto3 Davidem Alonso oraz Barrym Baltusem. Upadek lidera mistrzostw Manu Gonzaleza sprawił, że na pierwsze miejsce w "generalce" Moto2 przeskoczył Diogo Moreira. Brazylijczyk, który w przyszłym sezonie zadebiutuje w MotoGP, na dwie rundy przed końcem rywalizacji ma 9 punktów przewagi nad Gonzalezem.
Diogo Moreira nowym liderem mistrzostw w Moto2!

© Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Maximo Quiles z tytułem najlepszego debiutanta Moto3 w sezonie 2025

© Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Sezon MotoGP 2025 zakończy się już wkrótce – w weekend 7-9 listopada zawodnicy rywalizować będą w Portugalii, a tydzień później odbędzie się finałowy przystanek w Walencji.

GP Malezji 2025 – wyniki wyścigu MotoGP:

  1. Alex Marquez – BK8 Gresini Ducati – 40m 9.249s
  2. Pedro Acosta – Red Bull KTM +2.676s
  3. Joan Mir – Honda HRC Castrol +8.048s
  4. Franco Morbidelli – Pertamina VR46 Ducati +8.580s
  5. Fabio Quartararo – Monster Yamaha (YZR-M1) +11.556s
  6. Fabio Di Giannantonio – Pertamina VR46 Ducati +13.060s
  7. Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 +15.299s
  8. Luca Marini – Honda HRC Castrol +18.738s
  9. Brad Binder – Red Bull KTM +18.932s
  10. Ai Ogura – Trackhouse Aprilia +19.256s
  11. Marco Bezzecchi – Aprilia Racing +19.824s
  12. Johann Zarco – Castrol Honda LCR +22.234s
  13. Alex Rins – Monster Yamaha +23.509s
  14. Jack Miller – Pramac Yamaha +25.201s
  15. Somkiat Chantra – Idemitsu Honda LCR +34.110s
  16. Lorenzo Savadori – Aprilia Factory +36.115s
  17. Michele Pirro – Ducati Test Rider +43.914s
  18. Augusto Fernandez – Yamaha Factory Racing +47.060s
  19. Miguel Oliveira – Pramac Yamaha +77.942s
Nie ukończyli:
  • Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo
  • Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Ducati
  • Raul Fernandez – Trackhouse Aprilia
  • Pol Espargaro – Red Bull KTM Tech3

GP Malezji 2025 – wyniki sprintu MotoGP:

  1. Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo – 19m 53.725s
  2. Alex Marquez – BK8 Gresini Ducati +2.259s
  3. Pedro Acosta – Red Bull KTM +5.155s
  4. Franco Morbidelli – Pertamina VR46 Ducati +6.541s
  5. Fabio Quartararo – Monster Yamaha +8.468s
  6. Marco Bezzecchi – Aprilia Racing +10.232s
  7. Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Ducati +11.138s
  8. Johann Zarco – Castrol Honda LCR +12.627s
  9. Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 +12.974s
  10. Fabio Di Giannantonio – Pertamina VR46 Ducati +14.515s
  11. Pol Espargaro – Red Bull KTM Tech3 +14.924s
  12. Ai Ogura – Trackhouse Aprilia +15.394s
  13. Raul Fernandez – Trackhouse Aprilia +15.461s
  14. Jack Miller – Pramac Yamaha +17.601s
  15. Alex Rins – Monster Yamaha +17.721s
  16. Brad Binder – Red Bull KTM +18.248s
  17. Somkiat Chantra – Idemitsu Honda LCR +22.398s
  18. Lorenzo Savadori – Aprilia Factory +22.478s
  19. Augusto Fernandez – Yamaha Factory Racing +25.412s
  20. Michele Pirro – Ducati Test Rider +26.074s
Nie ukończyli:
  • Luca Marini – Honda HRC Castrol
  • Miguel Oliveira – Pramac Yamaha
  • Joan Mir – Honda HRC Castrol

Klasyfikacja generalna MotoGP po GP Malezji 2025:

  1. Marc Marquez – Ducati Lenovo – 545 pkt.
  2. Alex Marquez – BK8 Gresini Ducati – 413 pkt. (-132)
  3. Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 291 pkt. (-254)
  4. Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo – 286 pkt. (-259)
  5. Pedro Acosta – Red Bull KTM – 260 pkt. (-285)

