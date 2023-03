Trzeba przyznać, że inauguracja sezonu 2023 MotoGP nie zawiodła oczekiwań kibiców! Na torze w Portimao, na którym dwa tygodnie wcześniej testowała cała stawka klasy królewskiej , było rekordowo szybko. Zawodnicy walczyli niczym gladiatorzy, co dla kilku z nich skończyło się poważniejszymi urazami.

Marc Marquez na pole position!

Chociaż Honda od dawna ma spore problemy i dość dużo traciła do rywali, Marc Marquez raz jeszcze udowodnił, że nie należy spisywać go na straty. Po upadku w piątkowych treningach, w sobotni poranek Hiszpan musiał wziąć udział w sesji Q1. Uzyskał w niej najlepszy czas i przy okazji pobił rekord toru. To było jednak tylko wstępem do tego, co zadziało się w drugiej części czasówki. Tam, w samej końcówce Marquez załapał się za Eneą Bastianinim i… zgarnął pole position! Mało tego, uzyskał kosmiczny wręcz wynik 1'37.226 – to o półtorej sekundy szybciej, niż dotychczasowy rekord kwalifikacji i o siedem dziesiątych szybciej, niż rekordowy czas Pecco Bagnaii z niedawnych, zimowych testów. Zaskoczeni byli wszyscy, z Markiem na czele!

Marc Marquez zgarnia 92. pole position w karierze © Red Bull Content Pool

Pierwszy w historii sprint MotoGP!

W sobotnie popołudnie, po raz pierwszy w historii, rozegrano Sprint MotoGP. Był to wyścig na połowie dystansu niedzielnej rywalizacji (12 okrążeń) rozgrywany niejako zamiast jednego z treningów wolnych. O pozycjach na starcie decydowały kwalifikacje, a do zgarnięcia była połowa "normalnych" punktów. Zwycięzca zdobywał zatem 12 punktów, a zawodnicy finiszujący w TOP3 – 9 i 7 "oczek". Od miejsca czwartego do dziewiątego punkty zdobywano w systemie 6-5-4-3-2-1.

Po starcie z pole position, początkowo na prowadzeniu jechał Marc Marquez , ale wkrótce wyprzedził go – trzeci w kwalifikacjach – Jorge Martin . Nie minęło jednak wiele czasu, aż na prowadzenie wskoczył obrońca tytułu Pecco Bagnaia , który ostatecznie nie dał rywalom szans. Drugi był Martin, a Marquez stoczył epicki pojedynek o trzecie miejsce z Jackiem Millerem (niezwykle szybki na KTM-ie) oraz lokalnym faworytem Miguelem Oliveirą .

Stawka MotoGP po starcie pierwszego w historii Sprintu © Red Bull Content Pool

Nie ma mocnych na Bagnaię

W niedzielnym wyścigu głównym zawodnicy startowali z tych samych pozycji, które wywalczyli w kwalifikacjach. W przeciwieństwie bowiem do World Superbike czy F1, w MotoGP lokaty ze sprintu nie decydują o ustawieniu na polach w niedzielę. Spod świateł świetnie ruszył Miguel Oliveira i wkrótce znalazł się na prowadzeniu w swoim domowym GP Portugalii, a kibice na trybunach wręcz oszaleli z radości. Ostatecznie jednak to Pecco Bagnaia sięgnął po zwycięstwo, zgarniając w Portimao komplet punktów i w świetnym stylu rozpoczynając obronę mistrzostwa. Na świetnym, drugim miejscu finiszował Maverick Viñales , do samego końca wywierając presję na liderującym Włochu. Podium uzupełnił Włoch Marco Bezzecchi , będąc najlepszym zawodnikiem niefabrycznym.

Epicki pojedynek o czwarte miejsce

W niedzielnym wyścigu świetny pojedynek o czwartą lokatę stoczyła grupa aż pięciu zawodników, z której pod koniec "odpadł" Aleix Espargaro . Ostatecznie, wyprzedzając dwóch rywali na ostatnim okrążeniu, po miejsce tuż za podium sięgnął Johann Zarco . Francuz popisał się świetną taktyką, zostawiając "to, co najlepsze" na sam koniec. Piąte miejsce, w debiucie na Ducati, zgarnął tymczasem Alex Marquez . Hiszpan o włos wyprzedził duet Red Bull KTM Factory Racing – Brad Binder nieznacznie pokonał nowego team-partnera Jacka Millera , który wkrótce zostanie tatą.

Grupa walcząca o 4. miejsce w GP Portugalii © Red Bull Content Pool

Potężna kraksa Marqueza i Oliveiry

Tematem numer jeden po niedzielnym wyścigu był jednak wypadek Marka Marqueza i Miguela Oliveiry . Na trzecim okrążeniu, w trzecim zakręcie, Hiszpan wręcz storpedował faworyta lokalnej publiczności. Na dohamowaniu do zakrętu w motocyklu #93 "zblokowało" przednie koło, przez co chwilowo musiał odpuścić on hamulec. Efekt był taki, że najpierw zahaczył o poprzedzającego go Jorge Martina , a po chwili z impetem uderzył w Oliveirę.

"Martinator" stracił wiele pozycji, ale walczył w wyścigu, ostatecznie jednak przewracając się na kilka okrążeń przed metą. Tymczasem Marquez i Oliveira wylądowali na poboczu i wkrótce okazało się, że obaj wyjechali z Portugalii z kontuzjami. Marc dodatkowo otrzymał karę dwukrotnego przejazdu tzw. długiego okrążenia w następnym wyścigu, w którym weźmie udział.

Marquez vs Oliveira w Portugalii © Red Bull Content Pool

Pol Espargaro kontuzjowany

Jeszcze w piątek potężny upadek zaliczył Pol Espargaro , który zaliczył "wysiadkę" z motocykla na zimnej oponie w 10. zakręcie. Po chwili Hiszpan wpadł w bandę i został uderzony przez swojego GASGAS-a. Na szczęście Espargaro nie doznał uszkodzeń rdzenia kręgowego i cały czas był przytomny. Ma jednak uraz kręgosłupa, poobijane płuca i złamaną szczękę. Obecnie przebywa już w szpitalu w Barcelonie, ale czeka go zdecydowanie dłuższy rozbrat z MotoGP. Najważniejsze jednak, żeby jak najszybciej wrócił do normalnego życia. Trzymamy kciuki!

Pol Espargaro pechowo na start sezonu 2023 © Red Bull Content Pool

Pasmo kontuzji w MotoGP trwa

Po weekendzie w Portugalii aż czterech zawodników MotoGP wylądowało w szpitalu i nie weźmie udziału w kolejnej rundzie. Wspomnianego Pola Espargaro czeka zdecydowanie dłuższy rozbrat od ścigania się. Mający złamaną łopatkę Enea Bastianini (po tym jak w sprincie "ściął go" Luca Marini ) powinien niedługo wrócić do MotoGP. Podobnie jest w przypadku Miguela Oliveiry , który nabawił się kontuzji, ale nie podano jakiej. Zarówno Portugalczyk, jak i Marc Marquez (który złamał kciuk) powinien wrócić do walki w połowie kwietnia w Stanach Zjednoczonych.

Miguel Oliveira pechowo w domowym GP Portugalii © Red Bull Content Pool

Pedro Acosta po mistrzowsku w Moto2

Pedro Acosta nie zwalnia tempa i po udanej zimie, w niedzielnym wyścigu Moto2 był klasą sam dla siebie. Hiszpan co prawda startował z trzeciego pola, ale w niedzielę nie miał już sobie równych. Najpierw urwał się razem z Aaronem Canetem , a na dwa kółka przed metą – uciekł także swojemu rodakowi. Tym samym mistrz świata Moto3 i ubiegłoroczny najlepszy debiutant w Moto2, w mistrzowskim stylu rozpoczął rok 2023. Jego cel jest jasny – zdobycie mistrzostwa Moto2.

Pedro Acosta klasą sam dla siebie w Portimao © Red Bull Content Pool Pedro Acosta wygrywa GP Portugalii 2023 © Red Bull Content Pool

Daniel Holgado wygrywa pierwszy wyścig w karierze

Świetnie w Moto3 spisał się z kolei Daniel Holgado , który utrzymał nerwy na wodzy i zgarnął swoje pierwsze zwycięstwo w karierze. Hiszpan z teamu Red Bull KTM Tech3 na finiszu o włos wyprzedził Davida Muñoza i Diogo Moreirę . Swój pierwszy sezon w Moto3 udanie rozpoczął także reprezentant ekipy Red Bull KTM Ajo Jose Antonio Rueda , który przed rokiem sięgnął po mistrzostwo Red Bull Rookies Cup. W debiucie Hiszpan wywalczył czwarte miejsce, przegrywając podium o zaledwie trzy setne sekundy.

Daniel Holgado na czele wyścigu Moto3 o GP Portugalii © Red Bull Content Pool Daniel Holgado wygrywa pierwszy raz w karierze! © Red Bull Content Pool

Red Bull Rookies Cup rozpoczynają sezon!

Przy okazji inauguracji sezonu 2023 Motocyklowych Mistrzostw Świata, swój nowy cykl zmagań rozpoczęli także zawodnicy Red Bull MotoGP Rookies Cup. Po dwa zwycięstwa w Portugalii sięgnął Angel Piqueras . W pierwszym wyścigu na podium dołączali do niego Alvaro Carpe i Rico Salmela , podczas gdy w rywalizacji numer dwa – Marcos Ruda i Hakim Danish .

Angel Piqueras na czele wyścigu w Portimao © Red Bull Content Pool

Kolejna runda MotoGP odbędzie się już w najbliższy weekend na torze Termas de Rio Hondo w Argentynie. Przed rokiem po swoje pierwsze w karierze zwycięstwo sięgnął Aleix Espargaro, wygrywając z Jorge Martinem.

GP Portugalii 2023 – wyniki wyścigu MotoGP:

Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo – 41m 25.401s Maverick Viñales – Aprilia Racing +0.687s Marco Bezzecchi – Mooney VR46 Ducati +2.726s Johann Zarco – Pramac Ducati +8.060s Alex Marquez – Gresini Ducati +8.125s Brad Binder – Red Bull KTM +8.247s Jack Miller – Red Bull KTM +8.381s Fabio Quartararo – Monster Yamaha +8.543s Aleix Espargaro – Aprilia Racing +9.294s Alex Rins – LCR Honda +11.591s Joan Mir – Repsol Honda +16.992s Takaaki Nakagami – LCR Honda +17.448s Augusto Fernandez – Tech3 GASGAS +21.723s Franco Morbidelli – Monster Yamaha +27.050s

Nie ukończyli:

Raul Fernandez – RNF Aprilia

Luca Marini – Mooney VR46 Ducati

Jorge Martin – Pramac Ducati

Fabio Di Giannantonio – Gresini Ducati

Miguel Oliveira – RNF Aprilia

Marc Marquez – Repsol Honda

GP Portugalii 2023 – wyniki Sprintu MotoGP (TOP9):

Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo – 19m 52.862s Jorge Martin – Pramac Ducati +0.307s Marc Marquez – Repsol Honda +1.517s Jack Miller – Red Bull KTM +1.603s Maverick Viñales – Aprilia Racing +1.854s Aleix Espargaro – Aprilia Racing +2.106s Miguel Oliveira – RNF Aprilia +2.940s Johann Zarco – Pramac Ducati +5.595s Alex Marquez – Gresini Ducati +5.711s

Klasyfikacja generalna MotoGP po GP Portugalii 2023 (TOP5):

Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo – 37 punktów Maverick Viñales – Aprilia Racing – 25 Marco Bezzecchi – Mooney VR46 Ducati – 16 Johann Zarco – Pramac Ducati – 15 Jack Miller – Red Bull KTM – 15

