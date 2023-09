MotoGP: Perfekcyjny weekend Jorge Martina w Misano! Pedrosa zachwyca!

Dani Pedrosa Dani miał 9 lat, gdy odłączył do hiszpańskich mistrzostw minibike. Zaledwie kilka lat później szturmem wdarł się do Motocyklowych Mistrzostw Świata!

w Sprincie był trzeci, a w wyścigu drugi, jego przewaga nad "Martinatorem" w klasyfikacji generalnej znów zmalała. Obecnie Martin traci do obrońcy tytułu już tylko 36 punktów, a do końca sezonu wciąż pozostało osiem rund. Tym samym walka o mistrzostwo rozkręca się na dobre, tym bardziej, że Hiszpan ewidentnie złapał wiatr w żagle.

Dzięki temu, że Pecco Bagnaia w Sprincie był trzeci, a w wyścigu drugi, jego przewaga nad "Martinatorem" w klasyfikacji generalnej znów zmalała. Obecnie Martin traci do obrońcy tytułu już tylko 36 punktów, a do końca sezonu wciąż pozostało osiem rund. Tym samym walka o mistrzostwo rozkręca się na dobre, tym bardziej, że Hiszpan ewidentnie złapał wiatr w żagle.

Dzięki temu, że Pecco Bagnaia w Sprincie był trzeci, a w wyścigu drugi, jego przewaga nad "Martinatorem" w klasyfikacji generalnej znów zmalała. Obecnie Martin traci do obrońcy tytułu już tylko 36 punktów, a do końca sezonu wciąż pozostało osiem rund. Tym samym walka o mistrzostwo rozkręca się na dobre, tym bardziej, że Hiszpan ewidentnie złapał wiatr w żagle.

W Moto2 po pewne zwycięstwo sięgnął Pedro Acosta , dzięki czemu powiększa on przewagę w klasyfikacji generalnej. Nad najbliższym rywalem, Tonym Arbolino ma on już 34 punkty zapasu.

W Moto2 po pewne zwycięstwo sięgnął Pedro Acosta , dzięki czemu powiększa on przewagę w klasyfikacji generalnej. Nad najbliższym rywalem, Tonym Arbolino ma on już 34 punkty zapasu.