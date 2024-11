Jorge Martin mistrzem świata MotoGP!

Marc Márquez: ALL IN Marc Márquez staje przed najtrudniejszą decyzją w swojej karierze, ale robi wszystko, by wrócić do ścigania się na najwyższym poziomie i powalczyć o kolejny tytuł mistrza świata MotoGP.

. Do zdobycia było maksymalnie 37 "oczek", więc wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że to Hiszpan przypieczętuje tytuł.

Na tor Circuit de Barcelona-Catalunya Jorge Martin przyjechał na swoją domową rundę jako lider klasyfikacji generalnej MotoGP i z przewagą 24 punktów nad obrońcą tytułu Pecco Bagnaią . Do zdobycia było maksymalnie 37 "oczek", więc wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że to Hiszpan przypieczętuje tytuł.

Na tor Circuit de Barcelona-Catalunya Jorge Martin przyjechał na swoją domową rundę jako lider klasyfikacji generalnej MotoGP i z przewagą 24 punktów nad obrońcą tytułu Pecco Bagnaią . Do zdobycia było maksymalnie 37 "oczek", więc wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że to Hiszpan przypieczętuje tytuł.