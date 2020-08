Wirtualny Zielony Dywan w Styrii: Spotkaj się z zawodnikami MotoGP!

Wirtualny Zielony Dywan w Styrii dla klas Moto2™ i Moto3™ będzie miał miejsce w piątek 21 sierpnia w godzinach 16:15 do 17:35 oraz 18:00 do 18:35 (CEST).

