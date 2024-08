MotoGP: Jorge Martin wraca na prowadzenie w mistrzostwach!

Po blisko miesięcznej przerwie wakacyjnej, w pierwszy weekend sierpnia stawka MotoGP wróciła do rywalizacji. Zmagania na torze Silverstone były wyjątkowe, ponieważ właśnie na GP Wielkiej Brytanii zaplanowano świętowanie 75. urodzin MotoGP. Z tej okazji wszystkie zespoły klasy królewskiej wystartowały do niedzielnego wyścigu w wyjątkowych, historycznych barwach. I tak chociażby ekipa Prima Pramac Racing wystartowała w malowaniu, w jakim lata temu rywalizował legendarny

Po blisko miesięcznej przerwie wakacyjnej, w pierwszy weekend sierpnia stawka MotoGP wróciła do rywalizacji. Zmagania na torze Silverstone były wyjątkowe, ponieważ właśnie na GP Wielkiej Brytanii zaplanowano świętowanie 75. urodzin MotoGP. Z tej okazji wszystkie zespoły klasy królewskiej wystartowały do niedzielnego wyścigu w wyjątkowych, historycznych barwach. I tak chociażby ekipa Prima Pramac Racing wystartowała w malowaniu, w jakim lata temu rywalizował legendarny Angel Nieto , ekipa Gresini Racing, w której startują Marc Marquez i Alex Marquez pomalowała motocykle na biało, zespół LCR Honda postawił na połączenie dawnych barw Hondy i historycznego logo Castrola, a składy Red Bull KTM Factory Racing i Red Bull KTM Tech3 wystartowały w białych barwach. Zobaczcie zresztą sami na zdjęciach poniżej.

