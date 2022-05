MotoGP: Wspominamy najlepsze akcje z GP Włoch na Mugello

Autodromo Internazionale del Mugello to obiekt zlokalizowany w pobliżu Florencji. Włoski tor uznawany jest za jeden z najpiękniejszych, ale też najbardziej wymagających. To jeden z najdłuższych obiektów w kalendarzu, mający 5245 metrów długości, dziewięć prawych i sześć lewych zakrętów oraz ponad kilometrową prostą startową. To tam w 2019 roku Andrea Dovizioso rozpędził swoje Ducati Desmosedici do 356,7 km/h, co przez pewien czas było rekordem prędkości MotoGP.