Miguel Oliveira wygrywa wyścig MotoGP w Indonezji!

Pogoda od początku weekendu płatała zawodnikom figle. Poranne opady deszczu mocno utrudniały pracę podczas pierwszego i trzeciego treningu. W niedzielę ulewa i burza rozpętały się po wyścigu Moto2, opóźniając start zmagań MotoGP o ponad godzinę. Do tego wszystkiego, z powodu nienajlepszego stanu nawierzchni, dystans wyścigowy skrócono z 27 do zaledwie 20 okrążeń.

Miguel Oliveira szybko objął prowadzenie i nie oddał go do samej mety

Za nami co prawda dopiero dwa wyścigi, ale chcemy utrzymać tę formę podczas kolejnych rund. Chcemy częściej jeździć w czołówce, ale wiemy, że musimy na to ciężko pracować.

, któremu w połowie dystansu, na dojeździe do pierwszego zakrętu, na mokrej nawierzchni uciekł przód motocykla. W efekcie Hiszpan po raz drugi z rzędu nie dojechał do mety, choć dwa pierwsze wyścigi tego sezonu rozpoczynał kolejno z pole position i drugiego miejsca.

Kiedy zobaczyłem, że pada, to ucieszyłem się, bo oznaczało to łatwiejszy fizycznie wyścig. Przyczepność była jednak świetna, więc fajnie bawiliśmy się podczas wyścigu. Straciłem za dużo czasu podczas wyprzedzania Jacka i trochę szkoda, bo może byłbym w stanie pogonić za Miguelem.

