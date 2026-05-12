MotoGP: Jorge Martin wraca do wygrywania po 588 dniach przerwy!

Jorge Martin znów wygrywa!

Jorge Martin wygrał w Grand Prix Francji 2026 na torze Le Mans, kończąc serię 588 dni bez zwycięstwa w niedzielnym wyścigu MotoGP. Poprzedni raz triumfował w Grand Prix Indonezji 2024, jeszcze w barwach Pramac Racing i na Ducati, w sezonie zakończonym zdobyciem mistrzostwa świata. We Francji Hiszpan nie tylko wrócił na najwyższy stopień podium, ale też skompletował komplet punktów, wygrywając zarówno sprint, jak i wyścig główny.

Ten wynik ma dla "Martinatora" szczególne znaczenie. Jeszcze kilka miesięcy temu jego debiutancki sezon w Aprilii był historią kolejnych kontuzji, opuszczonych rund i rehabilitacji. Dziś zawodnik z Madrytu jest wiceliderem klasyfikacji generalnej MotoGP, traci tylko jeden punkt do zespołowego partnera Marco Bezzecchiego i coraz mocniej zaczyna mówić się o jego walce o tegoroczne mistrzostwo świata.

Koszmarny sezon 2025 mistrza świata

Martin trafił do Aprilii jako aktualny mistrz świata MotoGP, ale jego pierwszy rok w zespole z Noale bardzo szybko zaczął wyglądać wręćz fatalnie. Już podczas zimowych testów w Malezji doznał kontuzji po poważnym upadku. Złamania prawego śródręcza i lewego śródstopia oznaczały operację, przerwę w przygotowaniach i utratę cennych kilometrów na nowym motocyklu.

Jorge Martin kontuzjowany po testach w Malezji

Gdy wydawało się, że Hiszpan wróci na inaugurację sezonu, przydarzył mu się kolejny wypadek, tym razem podczas treningu na supermoto. Skutki były jeszcze poważniejsze: złamanie lewej kości promieniowej, urazy nadgarstka i złamanie kości piętowej. Martin opuścił pierwsze rundy sezonu, a jego adaptacja do Aprilii została praktycznie zatrzymana, zanim na dobre się rozpoczęła.

Powrót nastąpił dopiero podczas GP Kataru, ale i tam pech nie odpuścił. Martin przewrócił się w wyścigu, a następnie został uderzony przez Fabio Di Giannantonio. Po tym wypadku stwierdzono u niego m.in. odmę opłucnową oraz liczne złamania żeber. To oznaczało kolejną długą pauzę i sprawiło, że sezon 2025 bardziej przypominał walkę o powrót do zdrowia niż normalny rok startów w MotoGP.

Sezon 2025 to niemalże nieustanna walka Martina z kontuzjami

Opóźniony start sezonu 2026

Końcówka sezonu 2025 również nie była dla Martina łatwa. Kolejna kontuzja, tym razem obojczyka (z Grand Prix Japonii), a następnie zimowe operacje sprawiły, że przygotowania do sezonu 2026 również nie przebiegały idealnie. Hiszpan opuścił pierwsze zimowe testy na torze Sepang i po raz kolejny zaczynał rok z zaległościami.

Mimo tego Aprilia od początku sezonu wyglądała konkurencyjnie, a team-partner Martina, Marco Bezzecchi, hurtowo wręcz wygrywał. Z kolei Martin stopniowo wracał do tempa znanego z jego najlepszych występów. Pierwszy wyraźny sygnał przyszedł podczas GP Brazylii, gdzie był trzeci w sprincie i drugi w wyścigu głównym. Aprilia zanotowała wtedy dublet, a Bezzecchi wygrał czwarty wyścig Grand Prix z rzędu, umacniając się na prowadzeniu w mistrzostwach.

Jorge Martin świętujący pierwsze podium na Aprilii

Magiczne Le Mans

Przełom nastąpił we Francji. Martin wygrał najpierw sprint, ruszając z ósmego pola, a dzień później dołożył zwycięstwo w wyścigu głównym. Dla Aprilii był to wyjątkowy weekend także z powodu pełnej dominacji na podium — za Martinem finiszowali Bezzecchi i Ai Ogura, dla którego był to debiut w TOP 3 w MotoGP.

Tym samym, po pięciu rundach sezonu Martin ma 127 punktów, czyli tylko dwa mniej niż na tym samym etapie sezonu 2024, w którym sięgnął po mistrzostwo świata. Liderem klasyfikacji jest Bezzecchi ze 128 punktami, a Martin zajmuje drugie miejsce. Tak mała różnica sprawia, że po GP Francji pytanie o jego szanse na tytuł przestało być przedwczesne.

Jorge Martin w Le Mans wygrał sprint… Jorge Martin wygrywa po 588 dniach przerwy!

Jorge Martin powalczy o mistrzostwo?

Sezon jest jeszcze długi, ale sytuacja Martina wygląda zupełnie inaczej niż kilka miesięcy temu. Aprilia ma dziś dwóch zawodników na czele klasyfikacji, a sam Martin po raz pierwszy od dawna może mówić nie tylko o powrocie do pełnej sprawności, ale też o regularnej walce o zwycięstwa. Znamienne w tej sytuacji są też problemy dominującego dotychczas Ducati oraz kontuzja (i wymuszona pauza) urzędującego mistrza świata Marca Marqueza .

Martin z kolei nie musi już udowadniać, że wrócił po kontuzjach. Po Le Mans udowodnił coś więcej: że na Aprilii może wygrywać. Jeśli utrzyma obecną formę, jego walka o drugi tytuł mistrza świata MotoGP stanie się jednym z najważniejszych tematów sezonu 2026.

Jorge Martin traci punkt do lidera mistrzostw Marco Bezzecchiego (#72)

Kolejny sprawdzian w Barcelonie

Następna runda odbędzie się na Circuit de Barcelona-Catalunya, co dla Martina oznacza domowy weekend i powrót na tor szczególny w jego karierze. To właśnie tam w 2024 roku przypieczętował mistrzostwo świata MotoGP. W ubiegłym sezonie wyścig o GP Katalonii wygrał Alex Marquez , przerywając zwycięską serię swojego brata Marca. Tego ostatniego w ten weekend zabraknie na torze, bo leczy kontuzje kostki z Francji.

