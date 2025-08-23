MotoGP: Liczby i fakty, które trzeba znać

MotoGP to najdłużej rozgrywane mistrzostwa świata w sportach motorowych, a pierwszy wyścig Grand Prix odbył się w 1949 roku. Od tego czasu motocyklowe mistrzostwa świata FIM stały się ekscytującą, podróżującą po całym świecie serią, w której rywalizują najlepsi motocykliści globu.

Sezon 2025 jest równie pasjonujący i wiele wskazuje na to, że pobitych zostanie przy okazji kilka rekordów. Od końca lutego do listopada, na pięciu kontynentach rozegrane zostaną 22 rundy, a finał sezonu odbędzie się w Walencji. W minionym sezonie po tytuł mistrza świata sięgnął Jorge Martin , który został przy okazji pierwszym zawodnikiem, który wygrał tytuł w MotoGP, jeżdżąc dla niefabrycznego zespołu. W tegorocznej rywalizacji udział bierze w sumie 22 zawodników z 11 zespołów i pięciu producentów (Aprilia, Ducati, Honda, KTM i Yamaha).

Mistrz świata Jorge Martin © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

01 Kim są najbardziej utytułowani zawodnicy wszech czasów?

Od 1949 roku 31 zawodników zdobyło tytuł mistrzowski w królewskiej klasie MotoGP. W tym roku na dobrej drodze po kolejny czempionat jest sześciokrotny mistrz świata Marc Márquez (w MotoGP: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019). 32-latek jest liderem mistrzostw i walczy o to, by wyrównać rekord Valentino Rossiemu , który zdobył siedemtytułów mistrzowskich i uznawany jest za jednego z najlepszych zawodników współczesnej ery. Najbardziej utytułowanym motocyklistą wszech czasów jest Giacomo Agostini z ośmioma tytułami mistrzowskimi klasy królewskiej i łącznie 15 tytułami. Jak mu się to udało? Cóż, Włoch nie tylko dominował wśród zawodników swojego pokolenia, ale też ówczesne przepisy pozwalały na starty w kilku kategoriach jednocześnie, co dawało szansę zgarnięcia kilku mistrzostw świata w jednym roku. "Ago" zdobył swoje tytuły zarówno na maszynach o pojemności 500 ccm (obecne MotoGP), jak i 350 ccm.

Marc Marquez –najmłodszy mistrz świata MotoGP © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Najważniejsze rekordy w historii MotoGP Najwięcej tytułów mistrza świata w klasie królewskiej Giacomo Agostini – 8 Najwięcej zwycięstw w MotoGP Valentino Rossi –89

02 Różnice w MotoGP są niewielkie

Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów MotoGP jest to, że często różnice pomiędzy zawodnikami są niewielkie lub wręcz minimalne. Grand Prix Włoch 2016 przeszło do historii MotoGP, ponieważ dwóch pierwszych zawodników na mecie we wszystkich trzech klasach łącznie rozdzieliło zaledwie 0,087 sekundy! Niedzielny ściganie rozpoczęło się od rywalizacji w Moto3, w której pięciu zawodników, po niesamowitym ostatnim okrążeniu, przekroczyło linię mety w odległości 0,077 s od siebie.

Najciaśniejszym finiszem na poziomie klasy królewskiej pozostaje ten w wyścigu MotoGP o Grand Prix Portugalii w 2006 roku . Wówczas to Toni Elias awansował z 11. pola startowego i pokonał w walce o wygraną Valentino Rossiego o zaledwie 0,002 sekundy . Elias rozpoczął ostatnie okrążenie wyścigu na torze Estoril na trzecim miejscu, ale wyprzedził Rossiego i Kenny'ego Robertsa Jr w pierwszym zakręcie. Valentino wrócił na prowadzenie, ale Elias wyprzedził go na wyjściu z ostatniego zakrętu. Było to pierwsze i, jak się okazało później, jedyne zwycięstwo Eliasa w klasie królewskiej.

Toni Elias vs Valentino Rossi na torze Estoril 2006 © [unknown]

03 Motocykle MotoGP są bardzo szybkie

Maszyna MotoGP generuje moc na poziomie 250-300 KM (oficjalnie), waży 157 kg i może osiągać prędkości ponad 350 km/h. Wartości przyspieszenia różnią się w zależności od toru, ale w kategoriach technicznych można powiedzieć, że motocykl MotoGP jest bardzo szybki. Od czasu do czasu można go nawet kupić na własność i się o tym przekonać: KTM wystawił na sprzedaż dwa motocykle Pola Espargaro – modele RC16 z 2019 roku, a także kombinezon i podpisany kask. Hiszpan swego czasu wywalczył na tej maszynie start z pierwszego rzędu do wyścigu w Misano i zdobył na nim 100 punktów do klasyfikacji generalnej.

Brad Binder ustanowił najwyższą prędkość w MotoGP na torze Mugello © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

04 Jaką najwyższą prędkość osiągnął motocykl MotoGP?

Zawodnicy regularnie rekordowe prędkości osiągają na włoskim torze Mugello. To także na obiekcie położonym wśród toskańskich wzgórz, w 2023 roku Brad Binder osiągnął tam najwyższą prędkość maksymalną w historii MotoGP – 366,1 km/h podczas sprintu MotoGP. Rok później, Pol Espargaro wyrównał ten wynik podczas sesji treningowej. Ale dlaczego zawodnicy jeżdżą najszybciej na Mugello? To dlatego, że ma najdłuższą prostą o długości 1,14 km, a styl jazdy Brada Bindera, polegający na późnym hamowaniu i mocnym przyspieszaniu, idealnie pasuje do tego obiektu.

Chang International –najszybszy tor w kalendarzu MotoGP © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

05 Jaki jest najszybszy tor w kalendarzu MotoGP™?

Assen to tor zwany "Katedrą prędkości" , na Mugello zawodnicy osiągają najwyższe prędkości na prostej, ale na którym torze zawodnicy osiągają największą średnią prędkość? Cała pierwsza trójka tej klasyfikacji to szybkie, płynne tory bez nawrotów i pełne szybkich zakrętów, które zawodnicy mogą pokonać przy najmniejszym naciśnięciu dźwigni hamulca. Na Silverstone w Wielkiej Brytanii osiąga się średnią prędkość 181 km/h i maksymalną 340,6 km/h, Phillip Island w Australii ma średnią prędkość 183,5 km/h i maksymalną 356/4 km/h, a najszybszy ze wszystkich jest otwierający sezon Chang International Circuit w Buriram w Tajlandii, ze średnią 194,8 km/h i maksymalną prędkością 337,5 km/h . Podobnie jak Red Bull Ring, Chang może pochwalić się kilkoma prostymi i sekcją techniczną, a do tego jest dość płaski, co oznacza, że zawodnicy nie muszą pokonywać stromych podjazdów, jak ten do T3/Remus w Austrii.

Marc i Alex Marquezowie świętują odpowiednio 200. i 100. start w MotoGP © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

06 Co sprawia, że motocykl MotoGP jest tak szybki?

Prototypy wyścigowe MotoGP wyposażone są w największe silniki w motocyklach Grand Prix o pojemności 1000 ccm, które generują około 250-300 KM mocy , w zależności od ustawień. Moc silnika to tylko jeden z aspektów osiągów motocykla: motocykl o mniejszej mocy, ale lepiej wyważony, pozwala kierowcom szybciej pokonywać zakręty i skraca ogólne czasy okrążeń. Systemy zarządzania silnikiem pomagają płynniej oddawać moc, co pomaga kierowcom zachować równowagę. Przyczepność mechaniczna dzięki oponom i przyczepność aerodynamiczna mają duży wpływ na ogólną prędkość. A to dopiero początek, zanim przejdziemy do szczegółów dot. ciśnienia w oponach, mieszanek opon, kąta aerodynamicznego i ustawień zawieszenia. Decydującym czynnikiem są osiągi kierowcy: sposób, w jaki kontroluje on motocykl i manewruje swoją wagą podczas jazdy. Być może najbardziej imponującą statystyką są kąty pochylenia w zakrętach: rekord to 70,8 stopnia ustanowiony przez Marca Márqueza podczas testów opon na Phillip Island w 2019 roku. Ale najlepsi zawodnicy MotoGP pokonują zakręty, regularnie, z pochyleniem motocykla pod kątem nawet do 66 stopni.

KTM RC16 Pola Espargaro © KTM Images

07 Są też gorące i głośne

Maszyny MotoGP potrafią "ryczeć" z głośnością do 128 decybeli. Młot pneumatyczny jest przy nich stosunkowo cichy i osiąga 104 dB. Tarcze hamulcowe nagrzewają się do 750ºC, a grill do około 250ºC. Prędkość obrotowa dochodzi do 19 000 obrotów na minutę, podczas gdy pralka osiąga średnio zaledwie 1000 obrotów.

