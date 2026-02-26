MotoGP: Koniec zimy! Czas rozpocząć sezon 2026

Jednym z najjaśniejszych punktów zimowych testów był

. Hiszpan był bardzo szybki zarówno w Malezji, jak i w Tajlandii, regularnie pojawiając się w czołówce tabeli czasów i imponując tempem na długich przejazdach. Zawodnik Gresini sprawiał wrażenie jednego z najbardziej kompletnych zawodników podczas testów, co może zapowiadać jego bardzo mocny początek sezonu. Tytułu mistrzowskiego broni z kolei jego starszy brat

Marc Marquez

, który po znakomitym sezonie 2025 ponownie będzie jednym z głównych kandydatów do walki o najwyższe cele, choć stracił część zimy przez kontuzję.