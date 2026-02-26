MotoGP: Koniec zimy! Czas rozpocząć sezon 2026

Po kilku miesiącach zimowej przerwy, na początku lutego zawodnicy MotoGP wrócili na tor podczas testów w Sepang i Buriram. Tegoroczny sezon będzie ostatnim rozgrywanym według obecnych przepisów technicznych, ponieważ od 2027 roku królewska klasa przejdzie dużą rewolucję regulaminową. W zimie nie doszło jednak do wielu spektakularnych zmian w składach zespołów, dlatego większość ekip mogła skupić się przede wszystkim na dalszym rozwijaniu motocykli i dopracowaniu ustawień przed niezwykle długim.
Jednym z najjaśniejszych punktów zimowych testów był Alex Marquez. Hiszpan był bardzo szybki zarówno w Malezji, jak i w Tajlandii, regularnie pojawiając się w czołówce tabeli czasów i imponując tempem na długich przejazdach. Zawodnik Gresini sprawiał wrażenie jednego z najbardziej kompletnych zawodników podczas testów, co może zapowiadać jego bardzo mocny początek sezonu. Tytułu mistrzowskiego broni z kolei jego starszy brat Marc Marquez, który po znakomitym sezonie 2025 ponownie będzie jednym z głównych kandydatów do walki o najwyższe cele, choć stracił część zimy przez kontuzję.
Ciekawie zapowiada się także sezon Jorge Martina. Hiszpan opuścił jedną z zimowych sesji testowych, lecząc jeszcze ubiegłoroczne urazy. Podczas prób w Tajlandii mistrz świata z 2024 roku szybko wrócił do dobrej formy i wskoczył do czołowej dziesiątki. Warto pamiętać, że Aprilia pokazała w końcówce poprzedniego sezonu, że dysponuje szybkim motocyklem, a dodatkowym potwierdzeniem potencjału zespołu jest fakt, że drugi z jej zawodników Marco Bezzecchi był trzeci w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata i wygrywał wyścigi. To sygnał, że RS-GP ma realne możliwości walki w czołówce, a jeśli "Martinator" będzie zdrowy – jego szanse na solidne wyniki bardzo rosną.
W obozie KTM-a największe oczekiwania koncentrują się wokół Pedro Acosty. Hiszpan był najszybszym zawodnikiem marki podczas testów i przez większość zimy utrzymywał się blisko czołówki, a jego głównym celem pozostaje pierwsze zwycięstwo w MotoGP. Brad Binder miał nieco trudniejsze testy, ale w przeszłości wielokrotnie pokazywał, że potrafi wykorzystać potencjał RC16 w wyścigach. Sporo uwagi przyciąga także Maverick Viñales, który prezentował solidne tempo podczas zimowych prób i ma bardzo konkretny cel – wygrać wyścig MotoGP na czwartym różnym motocyklu po triumfach na Suzuki, Yamasze i Aprilii. Enea Bastianini wciąż pracuje nad pełnym dopasowaniem się do KTM-a, ale już rok temu pokazał, że potrafi wycisnąć z tej maszyny dobre wyniki – był jedynym zawodnikiem austriackiej marki, który poza Acostą stanął na podium Grand Prix.
Coraz bardziej optymistycznie wygląda sytuacja Hondy. Producent z Japonii wyraźnie poprawił tempo w sezonie 2025 i w rezultacie utracił część przywilejów rozwojowych, trafiając do grupy C w systemie koncesji – co samo w sobie jest sygnałem postępu. Podczas zimowych testów zawodnicy Hondy regularnie pojawiali się bliżej czołówki niż w poprzednich latach. Jedną z kluczowych postaci projektu pozostaje Johann Zarco, który był bardzo aktywny w pracy nad rozwojem RC213V i podczas prób często notował najlepsze czasy spośród zawodników tej marki.
W sezonie 2026 w stawce pojawią się również nowi zawodnicy. Debiut w MotoGP zaliczą Toprak Razgatlioglu oraz Diogo Moreira. Turek trafia do królewskiej klasy jako jeden z najbardziej utytułowanych zawodników ostatnich lat w World Superbike i oprócz adaptacji do nowej kategorii będzie także pomagał w rozwoju Yamahy. Japoński producent rozpoczął bowiem nowy rozdział projektu, przechodząc z silnika rzędowego na układ V4, co ma pomóc marce wrócić do walki z czołówką. Z kolei Moreira awansuje do MotoGP jako pierwszy historii mistrz świata z Brazylii. Zawodnik teamu LCR zimą stosunkowo szybko zaadaptował się do nowego motocykla i kto wie, jak będą wyglądały jego wyniki w dalszej części sezonu.
Start sezonu MotoGP 2025 już w weekend 27 lutego-1 marca, także na torze Chang International Circuit w Tajlandii!
