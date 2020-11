Pol Espargaro ponownie na podium w MotoGP!

Pol-e position Espargaro i podium

, który w sobotnich kwalifikacjach – odbywających się przy świecącym słońcu, ale na wciąż mokrym torze – sięgnął po swoje drugie w tym roku pole position. Po starcie wyścigu Hiszpan od początku jechał w czołówce, w pewnym momencie spadając na miejsce numer trzy i dojeżdżając na nim już do mety. To już czwarte podium wywalczone przez zawodnika KTM-a w tym roku.

Kolejny solidny weekend Nakagamiego

Joan Mir triumfuje i wita się z tytułem mistrzowskim