Martin i Miller na podium w finale sezonu MotoGP! Gardner mistrzem Moto2!

Wyścig Moto2 wygrał główny rywal Gardnera –

. Hiszpan przed finałem sezonu miał 23 punkty straty do swojego team-partnera. Wiedział więc, że musi wygrać i liczyć na pecha Remy'ego, by to w jego ręce wpadło mistrzostwo. Ostatecznie Hiszpan, który był w tym roku debiutantem w Moto2, wygrał przy okazji GP Walencji swój ósmy wyścig w tym roku. Do Gardnera stracił w klasyfikacji generalnej cztery punkty!