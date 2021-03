Dlaczego nie możemy doczekać się sezonu 2021 MotoGP?

tak naprawdę dopiero co się zakończył, a zawodnicy Motocyklowych Mistrzostw Świata już szykują się do rozpoczęcia nowego cyklu zmagań. Jeśli w tym roku uda się rozegrać większość z zaplanowanych wyścigów i uzyskać tyle emocji, co w zeszłym roku – z dziewięcioma różnymi triumfatorami w 14 rundach – to będzie faktycznie genialny sezon.

1. Marc Marquez wróci lada moment

. 8-krotny mistrz świata jeździł Hondą RC213V-S najpierw w Barcelonie, a następnie w Portimao. Jego powrót do MotoGP wydaje się całkiem bliski, ale nie tak bliski, jak wielu spekulowało. Marquez przyznał, że NIE wystartuje w Katarze. Biorąc pod uwagę, że kolejną kontrolę lekarską zaplanowano na 12 kwietnia, Marc powinien powrócić do ścigania podczas trzeciej rundy sezonu, która odbędzie się w Portugalii.

2. Jack Miller z ogromnymi szansami

MotoGP Kilka szybkich pytań do Jacka Millera... i to nie o MotoGP!

3. Kalendarz wraca do normalności (oby)

w zasadzie wrócił do normalności, a w sezonie 2021 ma odbyć się co najmniej 19 wyścigów. Na razie przełożono GP Ameryk oraz GP Argentyny, gdzie całkiem niedawno spaliła się spora część infrastruktury toru Termas de Rio Hondo. W kalendarzu ma także zadebiutować, z rocznym opóźnieniem, runda o GP Finlandii na obiekcie KymiRing, a jednocześnie zabraknie – uwielbianego przez polskich kibiców – czeskiego Brna.

Do startu sezonu 2021 MotoGP zostało coraz mniej czasu, ale kalendarz nieustannie przechodzi zmiany. Prezentujemy, jak wygląda on teraz i jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać.

4. Pol Espargaro szybki na Hondzie

w Repsol Hondzie to jeden z najgłośniejszych transferów przed sezonem 2021... w zasadzie 2020, bo przejście Hiszpana do fabrycznego składu Hondy

5. Zacięta walka wśród debiutantów

, który co prawda rok temu zaliczył kilka wyścigów na Aprilii, ale to będzie jego pierwszy pełny sezon w MotoGP. Na razie podczas testów najszybsi byli Martin i Bastianini, ale wiemy, że walka o tytuł "Rookie of the Year" szykuje się pasjonująco.

6. Yamaha wraca na właściwe tory?