Zima w MotoGP zakończona! Niespodzianki na testach w Malezji

Po raz ostatni zawodnicy MotoGP na swoich motocyklach jeździli w listopadzie. Od 1 grudnia 2021 do końca stycznia 2022 obowiązywał tradycyjny zakaz testowania na maszynach Grand Prix. Nic więc dziwnego, że cała stawka z niecierpliwością czekała na początek lutego i testy w Malezji. Najpierw na torze Sepang przez trzy dni jeździli zawodnicy testowi oraz tegoroczni debiutanci. Następnie w weekend, w dniach 5-6 lutego, z boksów wyjechała już cała stawka klasy MotoGP.

Po raz ostatni zawodnicy MotoGP na swoich motocyklach jeździli w listopadzie. Od 1 grudnia 2021 do końca stycznia 2022 obowiązywał tradycyjny zakaz testowania na maszynach Grand Prix. Nic więc dziwnego, że cała stawka z niecierpliwością czekała na początek lutego i testy w Malezji. Najpierw na torze Sepang przez trzy dni jeździli zawodnicy testowi oraz tegoroczni debiutanci. Następnie w weekend, w dniach 5-6 lutego, z boksów wyjechała już cała stawka klasy MotoGP.

Po raz ostatni zawodnicy MotoGP na swoich motocyklach jeździli w listopadzie. Od 1 grudnia 2021 do końca stycznia 2022 obowiązywał tradycyjny zakaz testowania na maszynach Grand Prix. Nic więc dziwnego, że cała stawka z niecierpliwością czekała na początek lutego i testy w Malezji. Najpierw na torze Sepang przez trzy dni jeździli zawodnicy testowi oraz tegoroczni debiutanci. Następnie w weekend, w dniach 5-6 lutego, z boksów wyjechała już cała stawka klasy MotoGP.

, był gotowy do powrotu na maszynę MotoGP.

. Hiszpan pod koniec sezonu 2021 tak niefortunnie upadł na crossówce, że nabawił się urazu jednego z nerwów prawego oka. Przez wiele tygodni 8-krotny mistrz świata widział podwójnie i nie było wiadomo, kiedy i czy wróci do MotoGP. Ostatecznie zachowawczy plan leczenia zdał egzamin, a Marc

, który w tym sezonie przesiada się z dwuletniego modelu Ducati Desmosedici na maszynę w specyfikacji 2021. Po przejściu do ekipy Gresini Racing, Włoch od razu czuje się jak ryba w wodzie. Podczas testów w Malezji mistrz świata Moto2 z sezonu 2020 uzyskał najlepszy motocyklowy czas w historii tego obiektu – 1:58.131. Gdyby nie błąd w ostatnim zakręcie, "Bestia" miał szansę zejść do przedziału 1 minuty i 57 sekund.

Fajnie było wrócić na motocykl! Pierwszy dzień to było jak odkurzanie po zimie, a drugiego dnia testów pracowaliśmy nad prędkością. Zrobiliśmy krok do przodu w kwestii ustawień, choć i tak rozpoczynaliśmy z wyśmienitą bazą.

Fajnie było wrócić na motocykl! Pierwszy dzień to było jak odkurzanie po zimie, a drugiego dnia testów pracowaliśmy nad prędkością. Zrobiliśmy krok do przodu w kwestii ustawień, choć i tak rozpoczynaliśmy z wyśmienitą bazą.

Fajnie było wrócić na motocykl! Pierwszy dzień to było jak odkurzanie po zimie, a drugiego dnia testów pracowaliśmy nad prędkością. Zrobiliśmy krok do przodu w kwestii ustawień, choć i tak rozpoczynaliśmy z wyśmienitą bazą.