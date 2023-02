MotoGP wybudziło się z zimowego snu – zawodnicy testowali na Sepang

Na uwagę zasługuje świetna forma

, który po trzech nieudanych sezonach na Hondzie, w tym roku przesiada się na Ducati. Hiszpan w barwach Gresini Racing do dyspozycji ma ubiegłoroczny, mistrzowski model Desmosedici GP22, na którym od początku czuje się jak ryba w wodzie. Potwierdza to nie tylko lokata w TOP10 podczas testów, ale i wyniki. Chociaż to dopiero jego drugie testy na Ducati, Alex już był zdecydowanie szybszy, niż w ubiegłorocznym GP Malezji, gdy jeździł jeszcze na Hondzie. Wielu spekuluje, że młodszy z braci Marquezów może być czarnym koniem sezonu 2023.