Słodko-gorzki weekend Janowskiego. Historyczny wynik Motoru!

przeżył w ostatni weekend konkretną emocjonalną huśtawkę. W ciągu 20 godzin wydostał się z żużlowego, duńskiego piekła i wjechał do wrocławskiego nieba. Nad dwoma skrajnie różnymi występami unosiła się aura „13”. Po dwóch dniach ścigania ciężko jednak stwierdzić, czy dla Janowskiego to szczęśliwa, czy nieszczęśliwa liczba…

„Staram się raczej nie przywiązywać wielkiej wagi do przesądów, choć czasem lubię powtórzyć jakiś schemat, który działa. (śmiech) Ale może to nie kwestia przesądów, a raczej dobrych nawyków. Ostatni weekend najlepiej pokazał, ile warte są te wszystkie opowieści o trzynastce. (śmiech) Myślę, że lepiej skupiać się na zadaniach i robocie do wykonania, niż tracić czas i energię na liczbowe czary-mary” – mówi Janowski.

„Staram się raczej nie przywiązywać wielkiej wagi do przesądów, choć czasem lubię powtórzyć jakiś schemat, który działa. (śmiech) Ale może to nie kwestia przesądów, a raczej dobrych nawyków. Ostatni weekend najlepiej pokazał, ile warte są te wszystkie opowieści o trzynastce. (śmiech) Myślę, że lepiej skupiać się na zadaniach i robocie do wykonania, niż tracić czas i energię na liczbowe czary-mary” – mówi Janowski.

„Staram się raczej nie przywiązywać wielkiej wagi do przesądów, choć czasem lubię powtórzyć jakiś schemat, który działa. (śmiech) Ale może to nie kwestia przesądów, a raczej dobrych nawyków. Ostatni weekend najlepiej pokazał, ile warte są te wszystkie opowieści o trzynastce. (śmiech) Myślę, że lepiej skupiać się na zadaniach i robocie do wykonania, niż tracić czas i energię na liczbowe czary-mary” – mówi Janowski.

„Nie ma co ukrywać, że zaliczyłem pechowy i rozczarowujący występ w Danii. Vojens to bardzo specyficzny i techniczny tor, który albo kocha, albo nienawidzi… Nie szukam jednak żadnego usprawiedliwienia, bo wszyscy walczyli w takich samych warunkach. Przede mną jeszcze dwa turnieje w tym roku. Zapewniam, że w każdym postaram się o jak najlepszy wynik” – deklaruje „Magic”.

„Nie ma co ukrywać, że zaliczyłem pechowy i rozczarowujący występ w Danii. Vojens to bardzo specyficzny i techniczny tor, który albo kocha, albo nienawidzi… Nie szukam jednak żadnego usprawiedliwienia, bo wszyscy walczyli w takich samych warunkach. Przede mną jeszcze dwa turnieje w tym roku. Zapewniam, że w każdym postaram się o jak najlepszy wynik” – deklaruje „Magic”.

„Nie ma co ukrywać, że zaliczyłem pechowy i rozczarowujący występ w Danii. Vojens to bardzo specyficzny i techniczny tor, który albo kocha, albo nienawidzi… Nie szukam jednak żadnego usprawiedliwienia, bo wszyscy walczyli w takich samych warunkach. Przede mną jeszcze dwa turnieje w tym roku. Zapewniam, że w każdym postaram się o jak najlepszy wynik” – deklaruje „Magic”.