Motor i Sparta bliżej wielkiego finału! „Magic” znów czarował!

„Jechaliśmy na ten mecz z nastawieniem, by w Gorzowie powalczyć o jak najlepszy wynik. Nie chcieliśmy liczyć na to, że może ewentualnie odrobimy straty u siebie, tylko zdobyć na wyjeździe punkty dające spory komfort w rewanżu. To dlatego, że Stal może być mocniejsza z każdym dniem. Wiemy, że dwaj jej podstawowi zawodnicy wrócili dopiero po kontuzjach. Brak startów pewnie odbił się na ich dyspozycji w pierwszym meczu po absencji, ale za tydzień mogą być już o wiele szybsi. Dlatego wynik z Gorzowa bardzo nas cieszy. To połowa drogi do finału. Studzimy głowy, wracamy do pracy, trenujemy przed rewanżem i robimy wszystko, by zrealizować cel” – zapowiada menedżer Motoru, Jacek Ziółkowski.