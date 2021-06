Liga żużlowa na półmetku. Motor Lublin liderem, Janowski bohaterem!

„Na pewno ładnie to wygląda i wszyscy bardzo się cieszymy z dotychczasowych wyników, ale mamy świadomość, że to dopiero połowa zadania, a prawdziwa walka tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mecz z Unią Leszno był bardzo trudny i od wszystkich zawodników wymagał maksymalnego skupienia. Mistrz Polski to drużyna naszpikowana wspaniałymi żużlowcami i zdawaliśmy sobie sprawę, jak ciężko będzie pokonać taką ekipę. W mojej drużynie na szczęście wszystko zagrało, ważne punkty dołożyli absolutnie wszyscy zawodnicy i wszystko skończyło się dla nas pomyślnie” – powiedział po meczu Maciej Kuciapa, trener Motoru Lublin.

Na półmetku sezonu zasadniczego sytuacja w tabeli PGE Ekstraligi jest cudownie skomplikowana. Prowadzący Motor ma 11 punktów, a dwie kolejne drużyny – Sparta Wrocław i Stal Gorzów – po 10 pkt. Ostatnie miejsce dające prawo jazdy w fazie medalowej zajmuje Unia Leszno, ale „Byki” mają tyle samo punktów, co 5. w tabeli Włókniarz Częstochowa. Nie mniej ciekawie zapowiada się walka o utrzymanie w najlepszej żużlowej lidze świata. Na razie stawkę zamyka Falubaz, ale zielonogórzanie tracą tylko punkt do GKM Grudziądz i 2 do Apatora Toruń.

