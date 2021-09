To nie był mecz. To było MECZYCHO! Starcie Motoru ze Spartą godne finału!

Kosmiczny mecz. Spektakl. Żużlowe święto. Komentatorom brakowało w czwartek słów, by opisać to, co działo się na torze przy Alejach Zygmuntowskich 5 w Lublinie. W pierwszym meczu finałowym żużlowej PGE Ekstraligi Motor zmierzył się ze Spartą. Rywalizacja dwóch najlepszych drużyn sezonu zasadniczego przeszła najśmielsze oczekiwania. Oba zespoły dowiodły, że w pełni zasłużyły na jazdę w najważniejszych meczach sezonu. Lubelscy kibice dodali do tego widowiska nieziemską atmosferę i wiemy na pewno, że ten finał będzie wspominany latami!

