Dwie wojny, finał BK i… przełożony hit z udziałem Janowskiego i Pawlickiego

Żużlowa Polska rozkręca się z każdym dniem. Po wypełnionym speedway’em poprzednim tygodniu, do gry wrócili ekstraligowcy. Niestety, nie wszyscy – mecze Stali Gorzów z Włókniarzem Częstochowa i hitowe starcie Sparty Wrocław z Unią Leszno zostały przełożone z powodu fatalnych prognoz pogody. Na starcie Macieja Janowskiego z Piotrem Pawlickim będziemy musieli jeszcze poczekać.

„Decyduję o wielu rzeczach. Panuję nad swoim cyklem treningowym i parkiem maszyn, ale wpływu na pogodę jeszcze nie mam (śmiech). Cóż, taki jest żużel, a w tym sezonie wiosna wyjątkowo kapryśna. O tematach, na które nie mam wpływu, nie dyskutuję. Kiedy tylko aura pozwoli, będziemy na pewno trenować, by jak najlepiej przygotować się do kolejnego meczu. Z Unią też na pewno w końcu się spotkamy i mam nadzieję, że ta rywalizacja jak zwykle dostarczy wielu emocji” – mówi kapitan Sparty,

Choć w weekend odbyły się tylko dwa zaplanowane mecze PGE Ekstraligi, ten w Zielonej Górze dostarczył wrażeń, którymi można by obdzielić cztery mecze. To był horror! Falubaz zmierzył się na własnym torze z Motorem Lublin. Zawodnicy obu drużyn stoczyli prawdziwą wojnę, a iskry leciały niemal w każdym wyścigu. Rywalizacja miała kilka dodatkowych smaczków. W meczu kończącym ubiegłoroczną fazę zasadniczą to właśnie zielonogórzanie w Lublinie wyrzucili Motor z fazy medalowej… w ostatnim wyścigu. W barwach Falubazu jeździ obecnie Matej Zagar, który jeszcze w poprzednim sezonie zdobywał punkty dla „Koziołków”, a zawodnikiem Motoru jest teraz

Łaguta i Hampel poprowadzili Motor do wygranej

Motor walczył w Zielonej Górze z rywalami i… własnym sprzętem! Gościom aż czterokrotnie posłuszeństwa odmówiły motocykle (w trzech pierwszych przypadkach na wysoko punktowanych pozycjach); trzy z nich zanotował lider, Mikkel Michelsen. Mimo niespotykanego pecha, lublinianie pokazali ogromny charakter i wolę walki, a wpadki pechowców ambitnie nadrabiali koledzy z drużyny. Przed wyścigami nominowanymi Falubaz miał już tylko teoretyczne szanse na remis – by wywalczyć punkt gospodarze musieli wygrać oba starty podwójnie. I wtedy… wydarzyło się coś, czego nie powstydziłby się nawet Alfred Hitchcock! W 14. wyścigu w taśmę wjechał młodzieżowiec Motoru, Wiktor Lampart. Nikt nie mógł go zastąpić, a osamotniony Mateusz Cierniak przegrał z parą gospodarzy. Decydujący bieg był fenomenalny, a morderczą walkę o kluczową pozycję stoczyli Zagar i Grigorij Łaguta, koledzy klubowi z poprzedniego sezonu. Kilka razy zamienili się pozycjami, ostatecznie Łaguta pokonał Słoweńca o pół motocykla i zapewnił zwycięstwo Motorowi.

