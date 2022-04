MPPK: Piter z medalem, Motor Lublin z pierwszym mistrzostwem!

to rywalizacja z blisko półwieczną tradycją. W tym sezonie turniej rozegrano w Poznaniu i to właśnie tam poznaliśmy pierwszych oficjalnych medalistów tego roku. Złoto, pierwsze w swojej historii, wywalczyli zawodnicy

„Nie były to najłatwiejsze warunki, ale nie mówię tego, by cokolwiek usprawiedliwiać. Wystarczyło… jeździć cały czas z przodu i nie byłoby tematu szprycy (śmiech). Na pewno nie wszystko u mnie gra, jak należy. Na szczęście sparingów i turniejów było całkiem sporo i zebrałem wiele cennych danych do analizy. Zabieram się ostro do pracy. Mam o czym myśleć, ale jestem przekonany, że znajdziemy z chłopakami wyjście z tej sytuacji. Do ligi jeszcze tydzień, warsztat będzie pewnie funkcjonował w trybie całodobowym, ale jestem dobrej myśli” – powiedział po zawodach Maciej Janowski.