Magic, upadek twierdzy Lublin i Toby Price

Choć sam nie przepada za statystykami i liczenie zostawia raczej dziennikarzom, tym razem nie mógł nam odmówić. Po czwartkowym, zaległym meczu PGE Ekstraligi Maciej Janowski odniósł się do kilku ciekawych danych liczbowych. W spotkaniu wielkich faworytów ligi Sparta pokonała w Lublinie broniący tytułu Motor. Do minimalnego zwycięstwa poprowadził wrocławian właśnie „Magic”. Kapitan ekipy z Dolnego Śląska spisał się o niebo lepiej, niż w swoim poprzednim meczu i w ostatnim wyścigu przywiózł punkty na wagę zwycięstwa. Motor przegrał w Lublinie pierwszy raz od… blisko 3 lat!

Do znakomitej jazdy mógł natchnąć Janowskiego pewien drobiazg, który otrzymał przed meczem. To czapeczka Toby’ego Price’a z dedykacją dla „Magica”. Skąd bejsbolówka zwycięzcy Dakaru w Lublinie, jak zdobywa się twierdzę i przełamuje własne słabości? Zapraszamy na rozmowę z Maćkiem Janowskim.

Skąd czapka Price’a w Lublinie?

W sumie, to… z Hiszpanii (śmiech).

Jak to?

Kiedy byłem na zgrupowaniu rowerowym w Calpe , spotkałem się z komentatorem żużla w Canal+, Tomkiem Dryłą, który realizował tam materiały dla swojej stacji. Po jednej z moich popołudniowych sesji treningowych siedzieliśmy sobie w salonie i gadaliśmy o różnych dyscyplinach motosportu i naszych ulubionych zawodnikach. Zgodziliśmy się, że Toby jest przekotem i zaczęliśmy włączać różne jego filmiki. A za tydzień Tomek wysyła mi fotkę z Tobym, bo spotkał go na rajdzie Abu Dhabi Desert Challenge. No, to ja od razu napisałem, żeby wziął mi jego czapkę, najlepiej z autografem. W sumie chyba o tym zapomniałem, a tu przed meczem w Lublinie dostaję od Tomka zamówiona czapkę! To było bardzo miłe.

Toby Price © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Czemu akurat Price?

Jest niesamowitym zawodnikiem. Bardzo go cenię i podziwiam, bo napisał swoimi osiągnięciami kilka naprawdę epickich historii. Wiele razy pokazał, że jest w stanie przezwyciężyć ból i inne słabości, by osiągnąć cel. Mega fachowiec, który jeździ motocyklami terenowymi w taki sposób, jakby urodził się w siodełku. Mam w domu taką gablotkę z pamiątkami, dość skromną, ale na pewno czapka Toby’ego z jego dedykacją trafi do niej i myślę, że będzie prezentować się wspaniale.

Wspaniale pojechaliście w Lublinie. Wiesz, ile dni minęło od ostatniej porażki Motoru na swoim torze?

71 (śmiech)?

Trochę więcej…

Domyślam się, że sporo, bo nie mogę sobie nawet przypomnieć, z kim przegrali…

Z Włókniarzem Częstochowa. Dokładnie 970 dni przed porażką ze Spartą!

O, to gdybyśmy jechali dzień później, to byłoby jednak „71” na końcu (śmiech). Cóż, to naprawdę szmat czasu i tym bardziej cieszę się, że moja drużyna tak dobrze wypadła. Lublin jest mega mocny, ma świetnych zawodników w składzie. Przy tak wyrównanych ekipach decydują najczęściej drobiazgi, dyspozycja dnia, nawet samopoczucia. Być może te wszystkie elementy u nas zafunkcjonowały lepiej. Na pewno zapamiętam, że walczyliśmy z niezwykle mocnym rywalem, na bardzo ciężkim torze oraz, że… było bardzo zimno!

Maciej Janowski © mat. prasowe Macieja Janowskiego

Dominowaliście nad gospodarzami na starcie, bo…?

No właśnie, dobre pytanie. Nie wiadomo, czy przez bardzo trudny i na pewno nie przygotowany optymalnie tor, gospodarze tak się gubili z przełożeniami, czy to my ruszaliśmy spod taśmy tak dobrze. Wierzę, że to drugie. Mamy w zespole bardzo dobrych startowców, a wiadomo było, że na tej nawierzchni start będzie decydujący przy tak wyrównanym meczu. Fajnie, że Sparcie wychodziło to lepiej. Myślę, że nasi seniorzy zaprezentowali się pewniej, mieliśmy mnie „zer” i byliśmy skuteczniejsi.

W poprzedniej kolejce zdobyłeś zaledwie 2 punkty w Toruniu, zaliczając najgorszy ligowy występ od czterech lat. Po czterech dniach prowadzisz zespół do piekielnie prestiżowej wygranej na najtrudniejszym terenie w lidze… Co nam to mówi o żużlu?

Wiele! Głównie to, że jest w tej dyscyplinie jedna stała – na pewno niczego nie można być pewnym (śmiech)! Nie patrzę w statystyki i nie zaprzątam sobie nimi głowy właśnie dlatego, że wiem, jak wygląda ten sport. Tak wiele zmiennych składa się na wynik, że porównywanie sezonów, czy nawet meczów nie ma większego sensu. Wiem, co wydarzyło się w Toruniu i prawdopodobnie było przyczyną słabego występu, w związku z tym do meczu w Lublinie przystąpiłem z czystą głową i dużym optymizmem. Cieszę się, że wygraliśmy, ale mam świadomość, że to dopiero początek sezonu. Skupiamy się na pracy i spokojnie podchodzimy do każdego kolejnego wyzwania.

