8 niezwykłych zdjęć ze świata motorsportu, wysłanych na Red Bull Illume

to już szósta edycja konkursu, w którym możemy zobaczyć najbardziej zachwycające prace fotografów i kreatorów treści z całego świata. Obecnie sędziowie muszą dokonać selekcji i wybrać spośród tysięcy prac. To trudne, bo pewnie większość z nich jest fenomenalna. Zobacz kilka z tych, które konkurowały w poprzednich edycjach i poznajcie motorsportowe historie, jakie im towarzyszą.

. "Przeszedłem się do miasteczka, gdzie zauważyłem plakaty informujące o pokazach FMX nad jeziorem. Wróciłem więc do mieszkania, złapałem aparat i poszedłem tam zobaczyć, czy będzie się dało zrobić jakieś zdjęcie. Okazało się, że jest tam jeden z najlepszych szwedzkich riderów - Fredrik 'Frog' Berggren".

"Zrobiłem to zdjęcie pierwszej jesieni spędzonej w Åre, w Szwecji. Dopiero co znalazłem miejsce, żeby się zatrzymać" - wspomina

. "Podczas zdjęć na treningowej miejscówce mojego przyjaciela Daice’a w japońskim Seto, zauważyłem, że mogę wczołgać się pod rampę, którą tam ustawili. Nie da się zrobić tego samoego na zawodach, z oczywistych względów bezpieczeństwa. No i za każdym razem gdy ktoś skacze spada na ciebie dużo piachu, więc nie jest to przyjemne miejsce do robienia zdjęć".