Rywalizacja vs dobra zabawa – co nas motywuje do udziału w biegach?

„Z perspektywy zawodnika uważam, że nie warto być samemu w bieganiu. Mam 45 lat i mocno trenuję z biegaczami po 30-stce. Motywuje mnie, że mogę powalczyć z moimi młodszymi kolegami. Trzeba mieć z tego FUN. Trzeba czerpać, co najlepsze ze zdrowej rywalizacji. Jednak, jak biegacze są zbyt mocno skupieni na rywalizacji, to szybko się spalają. Jak masz luz do treningu i do startu, to można wiele. Jak złapać taki luz? Po pierwsze trzeba mieć dobre towarzystwo. Grupa Ciebie podkręci. Możesz zrobić dużej więcej. W grupie porozmawiasz, a w trakcie zrobisz jeszcze skipy i podbiegi. Czy samemu tak szybko byś się zmotywował? To jest właśnie komfort grupy biegowej”.

„Z perspektywy zawodnika uważam, że nie warto być samemu w bieganiu. Mam 45 lat i mocno trenuję z biegaczami po 30-stce. Motywuje mnie, że mogę powalczyć z moimi młodszymi kolegami. Trzeba mieć z tego FUN. Trzeba czerpać, co najlepsze ze zdrowej rywalizacji. Jednak, jak biegacze są zbyt mocno skupieni na rywalizacji, to szybko się spalają. Jak masz luz do treningu i do startu, to można wiele. Jak złapać taki luz? Po pierwsze trzeba mieć dobre towarzystwo. Grupa Ciebie podkręci. Możesz zrobić dużej więcej. W grupie porozmawiasz, a w trakcie zrobisz jeszcze skipy i podbiegi. Czy samemu tak szybko byś się zmotywował? To jest właśnie komfort grupy biegowej”.

„Z perspektywy zawodnika uważam, że nie warto być samemu w bieganiu. Mam 45 lat i mocno trenuję z biegaczami po 30-stce. Motywuje mnie, że mogę powalczyć z moimi młodszymi kolegami. Trzeba mieć z tego FUN. Trzeba czerpać, co najlepsze ze zdrowej rywalizacji. Jednak, jak biegacze są zbyt mocno skupieni na rywalizacji, to szybko się spalają. Jak masz luz do treningu i do startu, to można wiele. Jak złapać taki luz? Po pierwsze trzeba mieć dobre towarzystwo. Grupa Ciebie podkręci. Możesz zrobić dużej więcej. W grupie porozmawiasz, a w trakcie zrobisz jeszcze skipy i podbiegi. Czy samemu tak szybko byś się zmotywował? To jest właśnie komfort grupy biegowej”.

Kiedy przygotowujemy się do biegu, pojawia się wiele pytań, a te mogą dotyczyć rywalizacji, która u niektórych może wywoływać strach, zamiast tak jak dla innych być motywująca. Jedni biegacze mogą odpowiedzieć, że podczas startów rywalizują ze sobą, by przesunąć dalej swoje granice i ukończyć bieg. A inni, że lubią powalczyć z innymi startującymi - o miejsce i wynik. Bez znaczenia na to, do której grupy należymy, warto odpowiedzieć sobie na pytania: jak sprawić, żeby rywalizacja nas motywowała zamiast zniechęcać do udziału i wywoływać stres? Tutaj wszystko zależy od tego, jak postrzegamy rywalizację i jak nad tym pracować, by nie była czymś, co nas stresuje (lub formą presji) na każdym etapie, nie tylko startu, ale też treningu np. w grupie biegowej.

Kiedy przygotowujemy się do biegu, pojawia się wiele pytań, a te mogą dotyczyć rywalizacji, która u niektórych może wywoływać strach, zamiast tak jak dla innych być motywująca. Jedni biegacze mogą odpowiedzieć, że podczas startów rywalizują ze sobą, by przesunąć dalej swoje granice i ukończyć bieg. A inni, że lubią powalczyć z innymi startującymi - o miejsce i wynik. Bez znaczenia na to, do której grupy należymy, warto odpowiedzieć sobie na pytania: jak sprawić, żeby rywalizacja nas motywowała zamiast zniechęcać do udziału i wywoływać stres? Tutaj wszystko zależy od tego, jak postrzegamy rywalizację i jak nad tym pracować, by nie była czymś, co nas stresuje (lub formą presji) na każdym etapie, nie tylko startu, ale też treningu np. w grupie biegowej.

Kiedy przygotowujemy się do biegu, pojawia się wiele pytań, a te mogą dotyczyć rywalizacji, która u niektórych może wywoływać strach, zamiast tak jak dla innych być motywująca. Jedni biegacze mogą odpowiedzieć, że podczas startów rywalizują ze sobą, by przesunąć dalej swoje granice i ukończyć bieg. A inni, że lubią powalczyć z innymi startującymi - o miejsce i wynik. Bez znaczenia na to, do której grupy należymy, warto odpowiedzieć sobie na pytania: jak sprawić, żeby rywalizacja nas motywowała zamiast zniechęcać do udziału i wywoływać stres? Tutaj wszystko zależy od tego, jak postrzegamy rywalizację i jak nad tym pracować, by nie była czymś, co nas stresuje (lub formą presji) na każdym etapie, nie tylko startu, ale też treningu np. w grupie biegowej.

„Jak dla mnie, rywalizacja może pojawić się, kiedy jesteśmy sami zadowoleni z siebie i szukamy kolejnego celu, kolejnej motywacji do dalszych treningów i progresu. Największą rywalizację prowadzę sama ze sobą i moimi poprzednimi wynikami w startach. To ja sama narzucam sobie trochę presję w głowie i sama chce być lepsza dla siebie. Nie porównuje się do innych, bo nigdy nie wiemy, jaki bagaż niosą ze sobą. Na przykład, jak się czują, jakimi kierują się motywacjami, co zjedli, albo czy wyspali się. Porównywanie ma sens jedynie, kiedy mamy wspólny punkt odniesienia. Rywalizacja kojarzy mi się z zawodowcami, którzy zarabiają w sporcie i walczą o każdą sekundę. A jeśli nakładam na siebie zbyt duże oczekiwania, to właśnie się stresuje. Kolejny stres nie jest mi potrzebny. Jednak czego potrzebuję? Radości z uprawiania sportu”.

„Jak dla mnie, rywalizacja może pojawić się, kiedy jesteśmy sami zadowoleni z siebie i szukamy kolejnego celu, kolejnej motywacji do dalszych treningów i progresu. Największą rywalizację prowadzę sama ze sobą i moimi poprzednimi wynikami w startach. To ja sama narzucam sobie trochę presję w głowie i sama chce być lepsza dla siebie. Nie porównuje się do innych, bo nigdy nie wiemy, jaki bagaż niosą ze sobą. Na przykład, jak się czują, jakimi kierują się motywacjami, co zjedli, albo czy wyspali się. Porównywanie ma sens jedynie, kiedy mamy wspólny punkt odniesienia. Rywalizacja kojarzy mi się z zawodowcami, którzy zarabiają w sporcie i walczą o każdą sekundę. A jeśli nakładam na siebie zbyt duże oczekiwania, to właśnie się stresuje. Kolejny stres nie jest mi potrzebny. Jednak czego potrzebuję? Radości z uprawiania sportu”.

„Jak dla mnie, rywalizacja może pojawić się, kiedy jesteśmy sami zadowoleni z siebie i szukamy kolejnego celu, kolejnej motywacji do dalszych treningów i progresu. Największą rywalizację prowadzę sama ze sobą i moimi poprzednimi wynikami w startach. To ja sama narzucam sobie trochę presję w głowie i sama chce być lepsza dla siebie. Nie porównuje się do innych, bo nigdy nie wiemy, jaki bagaż niosą ze sobą. Na przykład, jak się czują, jakimi kierują się motywacjami, co zjedli, albo czy wyspali się. Porównywanie ma sens jedynie, kiedy mamy wspólny punkt odniesienia. Rywalizacja kojarzy mi się z zawodowcami, którzy zarabiają w sporcie i walczą o każdą sekundę. A jeśli nakładam na siebie zbyt duże oczekiwania, to właśnie się stresuje. Kolejny stres nie jest mi potrzebny. Jednak czego potrzebuję? Radości z uprawiania sportu”.