Jak działa mózg kierowcy F1?

Czy kierowcy

mają zdolności, których brakuje zwykłym śmiertelnikom? Pierwszy odcinek z nowej serii „Brain Power” ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na to nurtujące pytanie.

ze

zgodził się na to, by poddać go testowi oceniającemu jego pamięć i zdolności „mapowania poznawczego”. Oczywiście w porównaniu z normalną osobą.