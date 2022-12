Mrozu: Dopiero się rozkręcam!

Sparzyłem się na samym początku mojej muzycznej przygody. Wydawało mi się, że jak będę sobą i będę pokazywał ludziom, co u mnie słychać, to będzie OK. Ale w moim przypadku zabrnęło to w złą stronę. Dziś wiem, że nie musisz sprzedawać swojego prywatnego życia, nie musisz pojawiać się we wszystkich telewizjach, żeby sprzedawać płyty i grać koncerty. Zupełnie szczerze – też jestem fanem muzyki, ale mnie nie interesuje, co na co dzień porabia

. Co je na obiad, albo gdzie jedzie na wakacje. Kompletnie jest mi to w życiu niepotrzebne. Jedyne, czego od Michaela i podobnych artystów potrzebuję, to wiedzieć, kiedy wydają płyty i gdzie grają koncerty. Jeśli interesują mnie jakieś związane z nimi „kulisy”, to te ze studia i dotyczące bezpośrednio ich muzyki. Mi jest naprawdę daleko do bycia celebrytą. Skupiam się wyłącznie na muzie i myślę, że moi fani to doceniają.